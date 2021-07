Google, en una nube "real", iPhone recupera su trono y más clics tecnológicos

En la imagen, el logo de Google. EFE/EPA/ROMAN PILIPEY/Archivo

Bogotá, 29 jul (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Microsoft se sube en una nube de 60.000 millones

Los profesores que te criticaban por “vivir en las nubes” no sabían cuál era el futuro de la tecnología, como sí lo intuía Microsoft.

Y es que superar por primera vez los 60.000 millones de dólares en beneficios netos anuales es un logro que la multinacional estadounidense pudo obtener en gran parte al continuado crecimiento de su servicio de nube inteligente, Azure.

Un negocio que creció un 36 % y le significó 19.500 de los 61.271 millones de dólares de su ejercicio fiscal 2021.

Así, cualquiera quisiera vivir “elevado”.

2. Ciberataques, ¿de guerra virtual a guerra real?

Los ciberataques pueden ir más allá de los hackeos y de los chantajes millonarios para “liberar” los sitios web y sistemas de las empresas afectadas y acabar, algún día, "desencadenando un conflicto armado real".

Al menos así lo considera el presidente de EE.UU., Joe Biden, por lo que firmó un memorándum en el que delinea cómo aquellos sectores vitales para el funcionamiento del país (transporte, energía, agricultura), deben protegerse.

Hasta ahora, el Gobierno solo intervenía tras un gran ataque cibernético, pero Biden quiere expandir el papel de la Administración y servir de guía al sector privado con unas normas de cumplimiento voluntario, aunque no se descarta volverlas obligatorias.

Al parecer, Biden hará lo que sea necesario para que no se repitan ciberataques como los que afectaron este año a Colonial, el principal oleoducto de EE.UU.; a JBS, el procesador de carne más grande del mundo, y a Kaseya, una empresa de software que brinda servicios a más de 40.000 organizaciones mundiales y que, dijo, no pagó los 70 millones de dólares que pedían los delincuentes.

3. iPhone vuelve a su trono

Tras dos años a la baja y viendo peligrar su trono como el rey de los dominios de Apple, el iPhone está oficialmente de vuelta.

Según los resultados de los últimos 9 meses, el icónico teléfono inteligente, particularmente tras el lanzamiento de su modelo iPhone 12, volvió a representar más de la mitad de todas las ventas de la empresa: 153.105 (54 %) de un total de 282.457 millones de dólares.

Tras estos datos, que le supusieron a Apple unos beneficios adicionales del 66 %, ahora toca esperar al lanzamiento de sus nuevos productos en septiembre, donde la estrella deberá ser, sí… un nuevo iPhone.

4. Bezos “incentiva” a la Nasa para poder ir a la Luna

Tras dejar Amazon para “jubilarse” y viajar al espacio en una de sus naves, Jeff Bezos sigue con la mira puesta en ganar la carrera espacial privada, por lo que está “incentivando”, por así decirlo, a la Nasa para que su empresa Blue Origin pueda construir un módulo de aterrizaje para volver a la Luna.

Todavía molesto porque la agencia espacial de EE.UU. le dio un contrato de 2.890 millones de dólares a SpaceX, firma de su rival Elon Musk (Tesla), el hombre más rico del mundo pidió regresar a la idea original de dejar el Programa Artemis de módulo lunar en manos de dos compañías, para lo que estaría dispuesto a “colaborar” con hasta 2.000 millones de dólares.

“Creo que esta misión es importante. Es un honor para mí ofrecer estas contribuciones y estoy agradecido por estar en una situación financiera que me lo permite”, señaló "humildemente" el multimillonario.

¿Logrará compartir/competir con Musk por el sueño de recorrer los pasos de Neil Armstrong? Ya veremos.

5. De PlayStation 5 a 10… millones

La PlayStation 5 (PS5) ya es una de las grandes consolas de videojuegos de la historia.

Diez millones de unidades vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento el pasado 12 de noviembre ya la convirtieron en la más exitosa de Sony Sony Interactive Entertainment.

Si a esto se le suman las 6,5 millones de copias adquiridas por los “gamers” de "Marvel's Spider-Man: Miles Morales”, se puede decir que la pandemia no ha sido una época tan mala para la firma japonesa.

6. Una empresa "chévere" y responsable

Google llegó al mundo de la informática, entre otras cosas, con las oficinas "chéveres" por antonomasia: mobiliario divertido, buffet de comida, gimnasio, toboganes y juegos, un sin fin de beneficios para sus colaboradores.

Pero que sea una empresa desenfadada no significa que no sea responsable. Así lo dejaron entrever al anunciar que sus más de 130.000 empleados en todo el mundo tendrán que vacunarse obligatoriamente contra la covid-19 para regresar a las oficinas en octubre.

Una de las primeras grandes empresas de Silicon Valley en cerrar sus oficinas y promover el teletrabajo a principios de 2020, ya había comenzado en julio con un retorno voluntario de varios trabajadores y, cuando acabe la pandemia, el 80 % de su plantilla volverá a puestos de trabajo físicos de forma mixta, mientras que el 20 % restante podrá seguir desde casa permanentemente.

7. Doblemente más poderosos y ricos

Se sabía que la pandemia potenciaría más a las empresas que brindan servicios virtuales para trabajar o entretenerse en casa.

De lo que no había claridad era de la "dimensión". Pues bien, para dos de las grandes tecnológicas mundiales, la dura crisis sanitaria significó duplicar sus ganancias en el primer semestre de este año.

Por un lado, Facebook tuvo unos beneficios de 19.892 millones de dólares, casi el doble de los 10.081 conseguidos en el mismo período del año anterior.

Aún mucho mejor le fue a Alphabet, matriz de Google, que logró incrementar sus ganancias netas a 36.455 millones de dólares, 2,6 veces más, gracias al incremento de la inversión publicitaria en internet tras el fin de las restricciones en gran parte del mundo.