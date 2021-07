Foulquier: "Lo importante es coger el ritmo y hacer grupo"

El lateral del Granada Dimitri Foulquier (i). EFE/Kiko Huesca/Archivo

Granada, 29 jul (EFE).- El lateral francés del Granada Dimitri Foulquier indicó que la plantilla rojiblanca está "trabajando bien" en esta pretemporada y no dio importancia a la derrota sufrida por los suyos este miércoles ante el Alcorcón (0-1), porque opina que lo "importante" en estas semanas es "coger el ritmo y hacer grupo".

"Tenemos buenas sensaciones, el grupo está trabajando bien y seguimos cogiendo conceptos Y trabajando para llegar bien al inicio de liga 16 de agosto", apuntó Foulquier en declaraciones servidas por el club a los medios.

El lateral destacó que "lo más importante" en estas semanas antes del inicio liguero "no es el resultado" de los partidos sino "coger el ritmo y hacer grupo" porque "para eso está la pretemporada".

Por eso, restó trascendencia a la primera derrota de la pretemporada, sufrida este miércoles por el Granada ante el Alcorcón 24 horas después de empatar (1-1) frente al Espanyol.

"Intentamos ganar, pero lo más importante no es eso en pretemporada", aclaró Foulquier, quien a nivel individual está "cogiendo el ritmo, como todos los jugadores".

El galo incidió en que están "contentos" con el nuevo técnico Robert Moreno y en que están "trabajando bien".

"El grupo no ha cambiado mucho, somos casi los mismos y los fichajes se están adaptando muy bien. De momento va todo bien y vamos a seguir así", sentenció Foulquier.