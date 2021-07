Fórmula 1/GP Hungría.- Sainz: "Tenemos prioridades mayores que batir a McLaren en el Mundial de Constructores"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que "no" están "obsesionados" con dar caza a McLaren en el Mundial de Constructores, 15 puntos por encima, ya que tienen "prioridades mayores", y espera confimar su mejoría este fin de semana en el Gran Premio de Hungría, donde "la climatología y las condiciones de pista" no deberían ser "una limitación".



"Siempre vamos a estar ahí hasta final de temporada. Estamos muy cerca en rendimiento, pero tenemos prioridades mayores que batir a McLaren en el tercer puesto del Campeonato de Constructores. Queremos seguir construyendo y mejorando este equipo y tener la posibilidad de luchar por el título. Lo primero son las mejoras como equipo, lo demás será una consecuencia. No estamos obsesionados, estamos centrados en intentar mejorar", declaró en rueda de prensa.



Además, el madrileño se mostró "bastante positivo" con su actuación en la primera mitad del campeonato. "He empezado en un nuevo equipo como Ferrari, entré con confianza pero no sabes cómo se va a desarrollar todo. Estoy orgulloso y contento porque la velocidad está ahí desde el primer día, y eso me relajó de inmediato. He podido centrarme en mejorar otras cosas, como hacer un buen fin de semana", indicó.



"En las primeras carreras era difícil hacer un buen fin de semana completo, había mucha velocidad pero era difícil la clasificación, la gestión de neumáticos, la estrategia de carrera, la salida... He conseguido un buen resultado, pero recientemente ha mejorado mucho. En cuanto empiece a hacer buenos fines de semana completos empezaré a ser más consistente y no solamente rápido", prosiguió.



Ahora, tendrá la oportunidad de refrendar la mejorar en Hungaroring, un circuito donde siempre ha conseguido puntuar. "Disfruto mucho esta pista, aunque es una coincidencia que en el pasado siempre haya estado en los puntos aquí. Me gusta, pero no creo que sea particularmente bueno en ella; quizás siempre haya tenido coches a los que le favoreciera esta pista. Estoy contento de estar aquí", apuntó.



"La climatología pinta bien para el fin de semana; va a ser muy caluroso y podría cambiar el equilibrio del coche. Hay que terminar bien antes del parón de verano y con buen ánimo", dijo. "Siempre tenemos los neumáticos en nuestra mente. Sabemos que a veces tenemos problemas en el eje delantero. El hecho de que vaya a ser caluroso como lo fue en Silverstone y en Austria nos relaja un poquito más. Cuando hace más frío o el equilibrio tiende a la parte delantera es cuando hemos visto nuestras limitaciones incrementadas. La climatología y las condiciones de pista no deberían suponer una limitación", concluyó.