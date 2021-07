Fidel Albiac guarda silencio tras las declaraciones de Olga Moreno

29-07-2021 FIDEL ALBIAC EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 29 (CHANCE)



Este miércoles Olga Moreno se sentaba en un plató se televisión exclusivamente para contestar a todo lo que Rocío Carrasco ha dicho sobre ella en el documental y lo cierto es que solamente se dedicó a negar la verdad de a protagonista de todos estos meses. A pesar de que algunos confesaron antes del programa que los dardos irían para Fidel, la mujer de Antonio David no le mencionó.



Hoy, tenemos las primeras imágenes de Fidel Albiac tras su entrevista y lo cierto es que nos llamado mucho la atención la actitud de este. Lejos de pararse a atender a la prensa y desmentir algunas de las cuestiones que se trataron ayer en directo, el marido de Rocío Carrasco ha optado por el silencio.



"Estoy hablando por teléfono, no es que no te esté... hasta luego" contesta a las cámaras de prensa y acto seguido se mete en el coche y se despide de la prensa en cuanto escucha el nombre de Olga Moreno y algunas de las declaraciones que hizo ayer sobre los hijos de su mujer: "Hasta luego".