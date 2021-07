Estados Unidos.- M. Night Shyamalan dirige 'Tiempo': "Siempre intento contar historias que puedan ser terapéuticas para mí"

29-07-2021 M. Night Shyamalan dirige 'Tiempo': "Siempre intento contar historias que puedan ser terapéuticas para mí". M. Night Shyamalan dirige 'Tiempo', un escalofriante y misterioso thriller basado en la novela gráfica francesa 'Castillo de arena', obra de Pierre Oscar Lévy y Frederik Peeters. Tras su exitoso lanzamiento en Estados Unidos, donde se alzó con el número uno de la taquilla en su estreno, la película llega a los cines españoles este viernes 30 de julio. CULTURA



Una vez más, el director de títulos como 'El sexto sentido', 'El protegido' o 'Múltiple' ha querido rodar un filme que, de alguna manera, le sirva de terapia en su vida. "Siempre trato de contar historias que puedan ser terapéuticas para mí. Averiguar qué sucede, qué me hace daño, a qué me estoy enfrentando...", apunta el realizador durante una entrevista concedida a Europa Press.



Cuando Shyamalan leyó la novela gráfica 'Castillo de arena', se dio cuenta de que le preocupaba el hecho de envejecer rápidamente. "Cuando leí el cómic, sentí que la idea de que el tiempo pasa tan rápido era con lo que estaba batallando. Ese dolor que estos personajes sienten en la versión aterradora, es lo que siento emocionalmente ahora", explica.



PESADILLA EN EL PARAÍSO



'Tiempo' relata la historia de una familia que, estando de vacaciones en un paraíso tropical, descubre que la recóndita playa elegida para relajarse unas horas está haciéndoles envejecer rápidamente... reduciendo toda su vida a un único día.



El director jamás ha experimentado una situación aterradora durante sus vacaciones en familia, aunque confiesa que siempre piensa en lo malo que pueda ocurrir. "Me preocupa el temor de que pase algo. Cuando vamos de vacaciones, todo se siente tan perfecto y maravilloso. Todo el mundo está muy feliz. Siempre se me pasa por la mente que sería un momento fantástico para que algo terrible le ocurriera a todos", apunta.



Y si M. Night Shyamalan tuviera que vivir el resto de su vida en un solo día, ¿cómo lo pasaría? El director de 'Señales' y 'El bosque' lo tiene claro: viviría ese día con sus "seres queridos".



En este filme, el décimo cuarto de su ya dilatada carrera, para Shyamalan era "muy importante" contar con un elenco internacional y diverso para la película. "La pandemia del coronavirus me permitió hacer audiciones desde cualquier parte del mundo", explica.



'Tiempo' está protagonizada por un impresionante reparto encabezado por el ganador de un Globo de Oro Gael García Bernal, a quien acompañan los actores Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Alex Wolff, Embeth Davidtz, Eliza Scanlen, Emun Elliott, Kathleen Chalfant y Thomasin McKenzie.