España.- El juez de Kitchen descarta que Cospedal sea la autora "intelectual" o indicio alguno de su participación

29-06-2021 La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal se dirige a la Audiencia Nacional para declarar en calidad de imputada ante el juez que investiga la 'Operación Kitchen' acompañada del abogado Jesús Santos, que representa al PP en el juicio por el presunto pago con dinero procedente de la caja 'b' de la reforma de la sede nacional del partido, a 29 de junio de 2021, en Madrid (España). Cospedal debe esclarecer si --como sospecha el juez-- ella y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, tuvieron una participación "decisiva" a la hora de captar al chofer de Luis Bárcenas para que espiara al ex tesorero del Partido Popular.



Sobre sus reuniones con Villarejo, García Castellón apunta que "no se puede criminalizar el derecho de reunión"



En la resolución en la que pone fin a la instrucción de la trama 'Kitchen' --la pieza 7 de la macrocausa sobre las actividades del comisario José Manuel Villarejo--, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón descarta de forma taxativa la existencia de indicios de la participación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la trama 'parapolicial' que presuntamente espió y robó documentación al ex tesorero del partido Luis Bárcenas. Afirma expresamente que no se han encontrado pruebas de su "participación intelectual" en este asunto.



En la resolución dictada este jueves, de 81 páginas, el magistrado archiva la causa respecto de Cospedal y de su marido Ignacio López del Hierro al considerar que, adiferencia de los responsables ejecutivos del Ministerio del Interior como es el ex ministro Jorge Fernández Díaz, respecto de los que existe una sólida base indiciaria, en el caso del matrimonio es llamativa la debilidad de las razones que justifican su incriminación.



Para el magistrado, "resulta contradictorio" pretender sostener suliderazgo ideológico en una operación trazada para la sustracción de documentación Bárcenas cuando la propia Cospedal reconoció en el juzgado que esta misma documentación estuvo almacenada durante semanas en la sede del partido y que tuvo que amenazar con ponerla en la calle para que Bárcenas se la llevara.



La imputación a Cospedal y López del Hierro de una participación intelectual no deja por ello de ser, argumenta el juez, "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones".



Añade además que por lo que se refiere a las relaciones de ambos con el Comisario Villarejo "no se puede criminalizar el derecho dereunión", ya que ni Cospedal y López del Hierro ni ninguna otra personapuede ser sospechosa de delito alguno por el hecho de haber mantenido contacto, o haberse reunido con el comisario investigado.



"Resultan baldíos los esfuerzos por justificar estas reuniones,pues no hace falta; nuestro sistema de garantías constitucionales presupone la inocencia, y por ende, debemos entender que no existía voluntad delictiva, salvo que se apunte a indicios concretos". Añade que tampoco se ha acreditado que se efectuara entrega de dinero alguno por nadie del entorno de Cospedal, ni por López del Hierro al policía Villarejo, "ni en el contexto de los hechos investigados en esta pieza ni en ningún otro".



En cuanto a la presunta intervención del matrimonio para lograr la participación en la trama del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, el juez destaca que en sus declaraciones en calidad de investigados ambos negaron conocer a esta persona y no existe tampoco ningún indicio que les vincule con el hecho de que esta persona entrara a trabajar como conductor del ex tesorero.



SÓLO ANOTACIONES DE AGENDA



De este modo, agrega, la vinculación de ambos con el Ríos se basatan solo en las anotaciones de la agenda personal del comisario Villarejo que no han logrado corroborarse con indicios sólidos.



El auto realiza un repaso por todas las declaraciones de imputados, testigos y pruebas respecto a Cospedal y su marido. La ex secretaria general negó expresamente que hubiera realizado encargo alguno al entonces comisario, y explicó según recuerda el juez que si bien se reunió con el ex comisario en varias ocasiones, lo hacía por las relaciones que este tenía con los medios de comunicación.



Tal y como refirió Cospedal y recoge el juez en su auto, si bien el Villarejo "presumía mucho de saber de todo, el partido estaba personado en la causa llamada Gurtel, por lo que la información que aquel le facilitaba ya la podía obtener por los letrados personados o incluso por los medios de comunicación".



También recuerda el juez que Cospedal expresó "con contundencia" durante su declaración que nunca le hizo ninguna entrega de nada al ex comisario, y negó haber recibido información alguna sobre un informeelaborado por el jefe de la UDEF Manuel Morocho, refiriendo ella eraSecretaria General del partido y presidenta de Castilla-La Mancha Presidente de C-M y no estaba en estas cuestiones.



En cuanto a los apuntes en la agenda de Villarejo sobre un "aviso sobre contacto con Sergio", Cospedal afirmó ante el juez desconocer el contenido de este asunto; y sobre otra nota con la entrada 'COSPE', en la que se lee "varios contactos y posible cita", afirmó que no podía asegurar que no se hubiera visto con el comisario aquel día, si bien no lo recordaba.



Por todo ello, concluye el juez en este epígrafe de su auto traslas declaraciones de Ignacio López del Hierro y María Doloresde Cospedal García, no ha resultado debidamente justificada lacomisión de los delitos que dieron lugar a su citación como investigados, y archiva las actuaciones con respecto a ambos.