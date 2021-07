España.- Casado responde a Sánchez: oro en destrucción de la economía, plata en mortalidad y bronce en romper empleo

29-07-2021 El presidente del PP, Pablo Casado, se dirige a ofrecer una rueda de prensa, acompañado del vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos (d), y del vicesecretario general Antonio González Terol (i), en la sede del partido, a 29 de julio de 2021, en Madrid (España). La comparecencia ha tenido lugar después de otra del presidente del Gobierno. En ambas ruedas de prensa se ha hecho balance del curso político antes del parón estival. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



Pide elecciones ante un presidente "en recesión" al frente de un Gobierno "que ha entrado en barrena y no va a levantar el vuelo"



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha respondido este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha acusado de ser "medalla de oro en destrucción de la economía nacional, plata en mortalidad COVID" y "bronce en destrucción de empleo".



En su balance del curso político, el líder de los 'populares' ha continuado con la analogía olímpica y ha cargado contra Sánchez, un "presidente en recesión" al frente de un Gobierno que "ha entrado en barrena y no va a levantar el vuelo porque tiene demasiado lastre para que los españoles se lo traguen".



"Al Rey ya se he la visto que iba desnudo. El problema no era Iglesias, ni siquiera Puigdemont ni Otegi, y me cuesta decirlo. No eran Redondo, Ábalos, Calvo, Campo, Celáa, Duque ni Uribes: el problema es Sánchez. Lo que decimos es que debería someterse ya a las urnas", ha sostenido el presidente del PP.



Desde su punto de vista, Sánchez no "puede seguir con la política de palo a los constitucionalistas y zanahoria a los que arremeten contra España". "No puede ocultarse en una purga de ministros como en Diez Negritos", ha continuado el dirigente 'popular' que ha asegurado que aunque quite a "parte de la tripulación", el "piloto" sigue siendo el mismo.



Casado, que ha acusado a Sánchez de haber "mentido masivamente" y de haber "incumplido todos sus compromisos", ha lanzado un "mensaje de tranquilidad": "Cuando no le quede más remedio que llamar a las urnas estaremos listos para gobernar. España nos echa de menos".



En su análisis, el líder de la oposición ha destacado las seis crisis que a su juicio definen al Ejecutivo y ha tendido la mano con el mismo número de alternativas para afrontar los problemas sanitarios, institucionales, territoriales, sociales y económicos.



RENDICIÓN DE CUENTAS, LEY DE PANDEMIAS Y 'PACTO CAJAL'



La primera de las crisis, la sanitaria, ha estado marcada por la "imprevisión, la ocultación de datos" y la "negligencia" de un Gobierno "con demasiados muertos no reconocidos". Por eso, Casado ha pedido que se rinda cuentas y ha anunciado que seguirán exigiendo una comisión de investigación parlamentaria.



En esta línea, ha instado al Ejecutivo a que se "diriman responsabilidad" tras la "histórica sentencia" del Tribunal Constitucional que, ha señalado, revela que el Ejecutivo utilizo un "estado de excepción encubierto" para "atropellar las libertades públicas de los españoles".



Ante todo ello, Casado ha ofrecido nuevamente su 'pacto Cajal'-- un acuerdo de Estado por la Sanidad-- al tiempo que ha vuelto a pedir que se aborde una ley de pandemias como alternativa al estado de alarma. "Si no lo hace es porque no quiere ceder al PP", ha añadido.



CRISIS INSTITUCIONAL "SIN PARANGÓN EN 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"



La segunda crisis del Gobierno es, ha continuado Casado, es la institucional, "sin parangón en 40 años de democracia" y con Sánchez y los ministros de Podemos "atacando a la Monarquía, la Transición, la reconciliación y la Constitución española".



Así, y tras enumerar sucesivas agresiones al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas e incluso al Banco de España, Casado ha cargado contra Sánchez por "ocupar de forma ilegal" la Fiscalía General del Estado. También por haber pervertido la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y "hasta el Consejo de Estado", sin pasar por alto al Centro Nacional de Inteligencia.



En este contexto, Casado ha denunciado una "purga" a la cúpula de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, el silenciamiento del Parlamento y los insultos a su partido desde el Boletín Oficial del Estado y el Consejo de Ministros, además de los ataques a los medios de comunicación.



De esta forma, y dejando para el final la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el líder del PP ha ofrecido un pacto de Estado para el fortalecimiento institucional, de forma que se respeta la Constitución y se cumpla con los estándares europeos. "Se renueva ahora mismo si ellos quieren", ha apostillado.



DE LA CRISIS CON MARRUECOS AL PASEO CON BIDEN PASANDO POR DELCY



La tercera propuesta de Casado pasa por un pacto de Estado en materia de política exterior para "elegir bien a los aliados, contra la inmigración ilegal y también por la seguridad ciudadana y contra la ocupación ilegal de viviendas".



Propuestas que el presidente 'popular' ha lanzado después de señalar a Sánchez por haber rebajado el "prestigio" de España a cuenta de su gestión sanitaria y económica, sumada además a su "ineptitud" en las relaciones bilaterales con la crisis con Marruecos y la "cumbre en un pasillo" con el mandatario estadounidense Joe Biden.



En esta línea, Casado se ha referido también al escándalo en torno a la visita a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, la gira de Sánchez por Estados Unidos, el rescate de Plus Ultra, los "pactos" del presidente con la "dictadura chavista" venezolana y su posición respecto a si Cuba es o no una dictadura.



UN GOBIERNO "REHÉN DE LOS NACIONALISTAS"



La cuarta de la crisis, ha alertado Casado, es la territorial, con la "degradación del estado autonómico" como principal síntoma. De esta forma, y tras criticar las "cesiones" al PNV, las "humillaciones" de ERC y los pactos con EH Bildu, ha acusado a Sánchez de presidir un Gobierno "rehén de los nacionalistas".



Aludiendo también a los avales del Instituto Catalán de Finazas (ICF) para las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a excargos del Govern encausados por la acción exterior del Ejecutivo catalán, Casado ha aseverado que la "corrupción se subvenciona" por parte del Gobierno central, que quiere que los españoles la paguen por medio del Fondo de Liquidez Autonómico.



Con todo, Casado ha vuelto a tender la mano: "Le decimos que podemos plantear desde septiembre que se haga de nuevo ilegal el delito de referéndum, que se pueda tipificar la rebelión impropia y que acabemos con adoctrinamiento en la educación y con la propaganda en los medios públicos".



PACTOS POR LA EDUCACIÓN, PENSIONES, NATALIDAD Y CONTRA DESPOBLACIÓN



Las colas del hambre, la "subida histórica de la luz y los carburantes" sumada al "fracaso" del Ingreso Mínimo Vital marcan, según el líder de la oposición, la crisis social. Y se suman además la aprobación de la conocida como 'ley Celáa', que premia la "mediocridad", y la polémica en torno a las pensiones.



Frente a ello, Casado plantea un pacto de Estado por la Educación --paralizando la LOMLOE--, un acuerdo que vaya más allá del Pacto de Toledo y que garantice la sostenibilidad de las pensiones y un acuerdo por la natalidad y contra la despoblación.



Por último, el presidente del PP ha vuelto a ofrecer su plan de choque para reactivar la economía, la creación de una autoridad independiente para gestionar la llegada de fondos europeos y que no se conviertan en un "reparto clientela y peronista". Adicionalmente, Casado ha planteado seis proyectos tractores, planteados por la Unión Europea.



Son las recetas que el líder 'popular' propone ante las "fracturas que han supuesto", a su juicio, la "mala gestión de las cuentas públicas" por parte del Ejecutivo durante los últimos años.



Una serie de ofrecimientos que demuestran, según ha sostenido Casado, que "la oposición no está siendo destructiva". "Porque cada cosa que hemos criticado ha tenido un pacto alternativo. Espero que haga caso a algo de lo que hemos propuesto", ha zanjado.