El primer ministro Henry promete crear las condiciones para unas elecciones libres en Haití

El nuevo primer ministro de Haití, Ariel Henry, habla durante la ceremonia de toma de posesión del nuevo Gobierno haitiano, el 20 de julio de 2021, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/Orlando Barría

Puerto Príncipe, 28 jul (EFE).- El nuevo primer ministro de Haití, Ariel Henry, prometió este miércoles crear las condiciones para la celebración de elecciones generales libres, honestas y transparentes lo antes posible.

Henry dijo que para lograr ese propósito, continuará su diálogo con diversos actores de la vida nacional.

"La misión de este Gobierno es crear las condiciones para que se celebren elecciones lo antes posible. Elecciones libres, honestas y transparentes", dijo.

El jefe de Gabinete produjo sus declaraciones en una rueda de prensa celebrada en su residencia oficial de Puerto Príncipe.

Aseguró que su Gobierno eliminará todos los "elementos irritantes" que puedan impedir la consecución de un acuerdo político lo antes posible.

"Elecciones con una amplia participación de la población. Y un Gobierno que no tiene un favorito o gente a la qué favorecer. Para tener este ambiente, necesitamos seguridad en todo el país", añadió.

Esta mañana se realizó un consejo de ministros. Durante esta reunión, Henry dijo que presentó a sus funcionarios la visión global y las prioridades para el período que va desde ahora hasta las elecciones.

"Necesitamos la libre circulación de personas en el país. Tenemos que restaurar la autoridad del Estado, restaurar la confianza en la administración y en la justicia. Necesitamos estabilidad social y respeto a los derechos humanos", dijo.

Para lograrlo, Henry cree que es más que necesario un "diálogo permanente y estructurado" a nivel del Gobierno, pero también de la población.

"En este diálogo estructurado, una de las cosas que vamos a buscar es el consenso para llegar a un acuerdo entre las fuerzas políticas y la sociedad civil lo antes posible", subrayó.

Aseguró que una de sus prioridades es la "reconciliación de la nación y la unidad de la familia haitiana".

Manifestó su rechazo a la exclusión y reiteró su apoyo a la investigación que procura encontrar a los culpables del asesinato del presidente Jovenel Moise el 7 de julio, con el fin de llevarlos ante la justicia.

"Queremos hacer un nuevo modelo de Gobierno, transparente y sobre todo sin corrupción. Buscaremos el bienestar de la población. Porque la seguridad social y la lucha contra el desempleo son importantes", afirmó.

Henry reveló que esta semana había mantenido varias reuniones con la comunidad nacional. Prometió seguir dialogando con los actores haitianos para alcanzar un amplio consenso que permita gobernar de manera pacífica y organizar "buenas elecciones".

Se ha reunido con actores del sector económico, seguirá reuniéndose con actores políticos, y en los próximos días tendrán lugar otras reuniones.

"Las discusiones son difíciles pero constructivas. El diálogo sigue siendo la palabra clave para todas las acciones que mi Gobierno emprenderá para reconciliar a la nación haitiana", dijo.

El referéndum y las elecciones presidenciales, legislativas y municipales previstas para el 26 de septiembre se mantienen hasta ahora, mientras que, según la oposición política, no se dan las condiciones para que se celebren elecciones en el país.

Desde julio de 2018, la crisis política, económica y social de Haití se ha agravado. Esta situación está marcada por la multiplicación de las protestas antigubernamentales, los ataques armados, el aumento asombroso de los casos de secuestro, las violaciones, los robos y las masacres de la población civil.

El asesinato del presidente Jovenel Moise en su residencia el 7 de julio agravó esta crisis. Desde ese día, Haití no tiene presidente y no lo tendrá hasta la organización de las elecciones generales en el país, por lo que será gobernado únicamente por un primer ministro cuya misión principal es organizar las elecciones.