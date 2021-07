El neerlandés Badloe apunta al oro en RS:X

EFE/EPA/CJ GUNTHER

Tokio, 29 jul (EFE).- El neerlandés Kiram Badloe es el máximo favorito al oro en la clase RS:X en Tokio 2020, cuya 'Medal Race' (final por las medallas) se disputará el sábado y que afronta primero en la clasificación general tras disputarse las doce mangas previas.

En RS:X femenino, por su parte, las tres medallas están claras para la jornada del sábado, ya que disputarán las posiciones del podio la china Yunxiu, la británica Emma Wilson y la francesa Charline Picon.

En hombres, Badloe, de 26 años, debutante en unos Juegos y que este año fue campeón de la clase en el Mundial que se disputó en España en la localidad gaditana del El Puerto de Santa María, suma 33 puntos tras el descarte.

Así llega a la Medal Race, en la que la puntuación es doble y no descartable, con medalla pero no es seguro el oro, pues el francés Thomas Goyard (52) y el italiano Mattia Camboni (54) pueden arrebatárselo.

En mujeres, la primera clasificada es Yunxiu Lu, con 30 puntos; la segunda Emma Wilson (34) y la tercera Charline Picon (36), mientras que cierra la participación en la Medal Race en décima posición la brasileña Patricia Freitas (117).

En 470 femenino, lideran la clasificación las polacas Agnieszka Skrzypulec y Jolanta Ogar (1, 1, 2, 5), seguidas de las británicas Hannah Mills Eilidh McIntyre (4, 3, 7, 1) y de las francesas Camille Lecointre Aloise Retornaz (3, 2, 4, 7).

En Láser Standard, con ocho regatas disputadas y a falta de dos para completar la serie previa, el primer clasificado es el australiano Matt Wearn, con 29 puntos tras el descarte.

Le sigue el chipriota Pavlos Kontides (44) y el noruego Hermann Tomasgaard (49), mientras que es cuarto el brasileño Robert Scheidt (53) después de hacer este jueves un 8 y un 12.

En Nacra 17, tras las dos primeras jornadas de su competición y después de disputar seis pruebas de las doce previas, dominan los italianos Ruggero Tita y Caterina Banti, con 8 puntos tras el descarte.

Le siguen en la clasificación los británicos John Gimson y Anna Burnet (11) y los alemanes Paul Kohlhoff y Alica Stuhlemmer (19). Tras ellos está el barco mixto argentino, con Santiago Lange y Cecilia Carranza, los vigente campeones olímpicos, quienes este jueves hicieron un 4 y un 6 y suman 23 puntos.

El 49er., que tenía ésta como jornada de descanso después de los dos primeros días de competición, la aprovecharon para disputar las dos regatas de las tres que le quedaron pendiente en el inicio del torneo.

Son primeros los británicos Dylan Fletcher y Stuart Bithell, empatados a 18 puntos con los españoles Diego Botín y Iago López-Marra.

Tras estas dos embarcaciones se sitúan los daneses Jonas Warrer y Jakob Precht Jensen, con 20.

En Láser Radial, la general la encabeza la danesa Anne-Marie Rindom, con 25 puntos tras el descarte, y le sigue la finlandesa Tuula Tenkanen (46) y la sueca Josefin Olsson (47).

En Finn, lidera el torneo el británico Giles Scott, con trece puntos, uno menos que el español Joan Cardona tras seis mangas y a falta de cuatro de la serie previa.

El tercero es el húngaro Zsombor Berecz (21), cuarto el neerlandés Nicholas Heiner (23) y quinto el argentino Facundo Olezza con los mismos puntos.

En 470 hombres se cumplió la segunda jornada de competición y se disputaron dos mangas, con lo que se completan las cuatro primeras de las diez previstas.

Los primeros clasificados, los australianos Mathew Belcher y Will Ryan, acumulan cuatro puntos. Segundos son los británicos Luke Patience y Chris Grube (9) y terceros los suecos Anton Dahlberg y Fredrik Bergstrom (14).