El judoca argelino Fethi Nourine "orgulloso" de haber boicoteado a un rival israelí

Recibido como un héroe, el judoca argelino Fethi Nourine se declaró "orgulloso" de haberse negado a enfrentarse a un adversario israelí en los Juegos Olímpicos de Tokio, en solidaridad con la causa palestina a su vuelta de Japón a Argel.

Nourine causó baja para no tener que medirse al israelí Tohar Butbul. Fue suspendido por la Federación Internacional de Judo (IJF), se le retiró su acreditación y este jueves volvió a Argelia.

"Me quedé sorprendido cuando vi que el sorteo me oponía al judoca de la 'entidad sionista' (Israel: ndlr), algo que no me esperaba pero no dudé en tomar la decisión de retirarme", explicó Nourine a su llegada a los medios argelinos.

"Tomé la decisión con mi entrenador (Amar Benikhlef) y estoy orgulloso", afirmó el judoca argelino, recibido en el aeropuerto por grupo de simpatizantes.

"Esta decisión me honra y honra a mi familia, al pueblo argelino y al Estado argelino, ya que el presidente Abdelmadjid Tebboune declaró que no bendecimos la normalización (con Israel) y que apoyamos la causa palestina", explicó.

"Estoy contento de haber enfadado a la "entidad sionista" y de haber recibido mensajes (de apoyo) del mundo árabe e islámico", añadió Nourine.

Para la Federación Internacional de Judo, la decisión del judoca argelino entra en "total oposición con la filosofía" del organismo.

La IJF tiene "una estricta política de no discriminación y promueve la solidad como principio fundamental".

No es la primera vez que Nourine se retira de una competición por estas razones. También había reaccionado así en el mundial de Tokio-2019.

Desde su independencia en 1962, Argelia ha tomado partido por "el derecho de los pueblos a la autodeterminación", en particular por el de los palestinos, del que es uno de sus apoyos históricos.

La decisión de Nourine, muy comentada por las redes sociales, desató un vivo debate en Argelia.

"La elección del judoca argelino es valiente. Se puede no estar de acuerdo con él, pero, en su ámbito, hizo un gesto de solidaridad concreto que va a costarle caro", comentó el periodista argelino Akram Belkaid en Facebook.

