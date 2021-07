El Gobierno de Panamá propone un presupuesto para 2022 un 3,6 % mayor al de 2021

En la última década en Panamá "la deuda pública y subsidios se triplicaron y la planilla (de funcionarios del Estado) se incrementó 2,7 veces", agregó el titular del MEF durante la presentación del proyecto de presupuesto ante el pleno de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento). EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

Ciudad de Panamá, 29 jul (EFE).- El Gobierno de Panamá presentó este jueves al Parlamento el presupuesto nacional para 2022 por 25.126,6 millones de dólares, un 3,6 % más que el de este año; una proyección fiscal que, dijo, ha sido afectada por la pandemia y por el creciente gasto público.

"Este presupuesto de 2022 está siendo adversamente afectado por la covid-19, los ingresos corrientes esperados para el 2022 representan lo que obtuvimos hace cuatro años, sin embargo no hemos retrocedido cuatro años en nuestro gasto de operación y de funcionamiento", afirmó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander.

En la última década en Panamá "la deuda pública y subsidios se triplicaron y la planilla (de funcionarios del Estado) se incrementó 2,7 veces", agregó el titular del MEF durante la presentación del proyecto de presupuesto ante el pleno de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Alexander explicó que los incrementos, principalmente en los gastos de operación, producen una disminución de "los niveles de ahorro del Gobierno Nacional", así como su capacidad de "impactar muchísimo más en la estrategia de crecimiento y desarrollo del país".

El ministro manifestó que a pesar de la situación de las finanzas públicas se continúa con la "consolidación de la disciplina fiscal y el manejo responsable de los recursos del Estado, dentro de la política de austeridad con eficiencia".

Reconoció en ese sentido que las limitaciones al presupuesto "son reales y el margen de maniobra actual es estrecho, toda vez que el tamaño del presupuesto está influenciado de una forma importante por los ingresos".

La economía de Panamá se derrumbó un 17,9 % en 2020 y en un 8,5 % en el primer trimestre de este año arrastrada por la crisis derivada de la pandemia.

El déficit fiscal de Panamá en 2020 se elevó hasta el 10,1 %, desde el 3,1 % de 2019, mientras que la deuda pública pasó a representar el 69,8 % del producto interno bruto (PIB) desde el 46,4 %, según datos de Moody's difundidos en marzo pasado, cuando degradó a Baa2 con perspectiva estable la calificación soberana.

En el primer trimestre de este 2021 el déficit llegó a 992,1 millones de dólares, un 18,9 % más que en igual periodo de 2020, de acuerdo con los datos del MEF.

Organismos internacionales y calificadoras de riesgo han proyectado que el producto interno bruto (PIB) de Panamá se expandirá este año entre 8 % y un 12 %, mientras que algunos economistas locales calculan una tasa de máximo 5 % de crecimiento.

"Nuestros ingresos dependen del desempeño de la economía, y nos toca facilitar la actividad de los sectores productivos, recuperar la confianza, para contribuir a un ambiente más propicio al fortalecimiento de nuestras inversiones y de las exportaciones", dijo Alexander.

Aunque el Gobierno sostiene que ha puesto en marcha un plan para recuperar la economía, representantes de los sectores económicos y analistas sostienen que dicho plan no existe en la práctica y que hace falta inyección de liquidez al mercado interno para impulsar el consumo.

"En la medida en que nosotros avancemos con mucha fuerza en esa dirección, mejorarán las condiciones no solo para el presupuesto general del Estado, sino también para la economía nacional", remarcó el titular de Economía.