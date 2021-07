El Ever Given atraca en el puerto de Róterdam con más de tres meses de retraso

El portacontenedores "Ever Given", que bloqueó durante seis días el canal de Suez el pasado marzo y provocó pérdidas multimillonarias en el comercio marítimo mundial, llegó hoy al puerto de Róterdam con más de tres meses de retraso. EFE/EPA/REMKO DE WAAL

La Haya, 29 jul (EFE).- El portacontenedores "Ever Given", que bloqueó durante seis días el canal de Suez el pasado marzo y provocó pérdidas multimillonarias en el comercio marítimo mundial, llegó hoy al puerto de Róterdam con más de tres meses de retraso.

El buque, con unos 18.000 contenedores a bordo, hizo su entrada en el embarcadero neerlandés a primera hora del jueves y contó con la ayuda de barcos remolcadores para atracar en la terminal Delta.

Operarios del puerto de Róterdam descargarán entre hoy y el próximo lunes 9.000 contenedores, los que tienen Europa como destino final, aunque algunos de ellos se volverán a colocar en otro buque para trasladarlos al puerto de Hamburgo.

El "Ever Given" zarpará el próximo 3 de agosto hacia Felixstowe, en Inglaterra, donde se descargará el resto de contenedores.

El barco de bandera panameña, que integra la flota de la naviera taiwanesa Evergreen y provenía de Malasia, encalló el pasado 23 de marzo en medio de una tormenta de arena y bloqueó el Canal de Suez durante seis días.

Un informe de Euler Hermes estimó entonces que el cierre del canal pudo costar entre 6.000 y 10.000 millones de dólares al día al comercio mundial.

Durante los esfuerzos de las autoridades egipcias para desencallar el buque, un trabajador del canal de Suez murió, una lancha a motor se hundió y unas 48 embarcaciones se vieron obligadas a desviarse por rutas alternativas.

Tras ser desbloqueado, el buque permaneció retenido por más de tres meses en aguas del canal de Suez, y volvió a navegar el pasado 7 de julio gracias a la firma de un acuerdo económico confidencial entre las autoridades egipcias y la propietaria del barco.

Estaba previsto que el "Ever Given" llegase al puerto de Róterdam el 24 de julio, pero la necesidad de hacer hueco en la terminal Delta para la descarga de los contenedores llevó a la autoridad portuaria a retrasar a hoy el atraque de la nave.