El estadounidense Robert Finke, primer campeón olímpico de los 800 libre

El estadounidense Robert Finke compite en la prueba de los 800m libres de la natación de los Juegos Olímpicos en el Centro Acuático de Tokio, este 29 de julio de 2021. EFE/Nic Bothma

Tokio, 29 jul (EFE).- El estadounidense Robert Finke se convirtió en el primer campeón olímpico de los 800 libre, prueba que se estrenaba en el programa masculino en estos Juegos de Tokio, tras imponerse este jueves con un tiempo de 7:41.87 en una final en la que el italiano Gregorio Paltrinieri, vigente campeón del mundo, debió conformarse con la medalla de plata.

Y eso que el italiano, consciente de la mayor velocidad terminal de sus principales rivales, no dudó en imponer desde el comienzo de la prueba un fortísimo ritmo que le permitiera alcanzar los metros finales con ventaja.

Pero pese al esfuerzo del italiano, vigente campeón olímpico de los 1.500, Paltrinieri apenas pudo aventajar mediada la prueba en un segundo y medio al tercero que componían el estadounidense Robert Finke, el ucraniano Mykhailo Romanchuk y al alemán Florian Wellbrock.

Escasa renta para el italiano que veía como metro a metro sus rivales iban reduciendo su ventaja hasta verse definitivamente superado por el alemán Florian Wellbrock a falta de cincuenta metros para la conclusión de la prueba.

Pero el alemán, que acostumbra a destacar por su poderoso final, no pudo contener el fulgurante ataque del norteamericano Robert Finke, que tras cerrar los últimos 50 metros con unos sensacionales 26.39 segundos, se alzó con el triunfo y la medalla de oro.

Aunque si sorprendente fue el largo final de Finke, no menos lo fue la capacidad de resistencia de Gregorio Paltrinieri, que pese a parecer mas cansado que sus rivales, peleó cada brazada hasta el final para hacerse con la medalla de plata de 7:42.11 minutos, 24 centésimas más que el norteamericano.

Completó el podio el ucraniano Mykailo Romanchuk, que se alzó con la medalla de bronce con un registro de 7:42.23, tras superar en los metros finales a un Wellbrock, que se desfondó cuando parecía tenerlo todo en sus manos para proclamarse campeón olímpico.