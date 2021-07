Egipto.-El 'Ever Given' llega al puerto de Rotterdam más de cuatro meses después de quedar encallado en el Canal de Suez

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El buque 'Ever Given', que quedó encallado en marzo en el Canal de Suez, provocando un bloqueo de seis días en esta importante vía marítima, ha llegado finalmente este jueves al puerto neerlandés de Rotterdam, más de tres semanas después de reiniciar su navegación en el país africano.



Un portavoz de Bernhard Schulte Shipmanagement, que se encarga de los asuntos de personal del barco, ha indicado que los tripulantes que aún siguen en el buque se encuentran bien, si bien no podrán desembarcar a causa de las restricciones por el coronavirus, según ha informado el diario 'Algemeen Dagblad'.



En el puerto se encuentran numerosos propietarios de los contenedores que transporta el 'Ever Given' para comprobar el estado de sus materiales y si podrán ponerlos en el mercado, si bien algunos apuntan a que tendrán que esperar a la próxima temporada e invertir en almacenamiento, tal y como ha recogido la cadena RTL.



El buque reinició la navegación el 7 de julio tras permanecer retenido desde marzo junto a su tripulación a raíz de un acuerdo para el pago de compensaciones por el bloqueo de la vía marítima, una de las más importantes del mundo a nivel comercial.



El encallamiento del 'Ever Given', de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, que transporta 224.000 toneladas de mercancía, causó un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que provocó una parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.