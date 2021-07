Economía.- Telefónica espera un mayor gasto por cliente y mejores márgenes para España en el tercer trimestre

13-07-2021 Nueva tienda piloto de Movistar en la calle Buenos Aires de Bilbao. ECONOMIA TELEFÓNICA



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Telefónica espera incrementos del gasto por cliente (ARPU) y de sus márgenes en España en el tercer trimestre, según ha señalado el consejero delegado de Telefónica, Ángel Vilá, este jueves en la conferencia de analistas tras la presentación de resultados del segundo semestre.



Vilá ha señalado que el retorno del fútbol y una mayor cantidad de ingresos de roaming, así como la racionalización del mercado son algunos de los factores que permitirán al operador tener una mayor rentabilidad entre julio y septiembre.



Telefónica ha presentado unos resultados que muestran un beneficio récord, debido a las operaciones corporativas, de 8.629 millones de euros hasta junio.



En el plano español, se trata además del primer trimestre en el que crece en ingresos desde finales de 2019, ha remarcado Vilá.



Este ha recalcado que la compañía ha ayudado a racionalizar el mercado y que otras operadoras rivales han seguido su estrategia de "más por más", es decir, más precio, pero con más servicio.



La empresa espera también que haya menos promociones y que su nueva cartera de fusión empiece a hacerse notar a partir de julio en la cuenta de resultados.



Solo con la recuperación del móvil, que asegura que está actualmente en torno al 30% o 40% de 2019, podrían recuperar un punto porcentual de margen y acercarse al 40%, según Vilá.



Asimismo, ha señalado que la empresa espera una caída de precios en la compra de derechos deportivos.



Telefónica España ha retomado un ligero crecimiento del 0,6% en ingresos en el segundo trimestre y ha facturado 6.095 millones de euros hasta junio, lo que supone una caída de ingresos del 0,2% respecto a junio de 2020.



La compañía ha tenido un resultado operativo antes de amortizaciones (Oibda) de 2.352 millones de euros, un 3,4% menos que en el primer semestre de 2020, con un deterioro de márgenes de 1,3 puntos porcentuales hasta el 38,6%.



REINO UNIDO Y LATINOAMÉRICA



En la conferencia de analistas, también ha estado presente Lutz Schüler, el consejero delegado de Virgin Media O2, la compañía conjunta de Liberty Global y Telefónica en Reino Unido, que se ha estrenado este jueves en unos resultados.



Schüler ha presentado el proyecto para convertir a fibra óptica toda la red de Virgin Media O2 para 2028, algo que ha asegurado que por las características de la red lo hará a un precio "muy barato".



El consejero delegado de la empresa británica no ha descartado la posibilidad de incorporar a un socio, como ha venido haciendo Telefónica en Brasil, Alemania, Chile y Colombia, pero no lo prevé en el corto plazo.



Por otro lado, la directora financiera de Telefónica y presidenta de Hispam, Laura Abasolo ha celebrado los resultados de la filial de activos no estratégicos latinoamericanos de Telefónica y ha señalado que el objetivo sigue siendo en modular la exposición del balance de la compañía y focalizarse en generar beneficios y valores.



En ese sentido, ha señalado que las empresas conjuntas con KKR para el despliegue y la gestión de la fibra óptica en Chile y Colombai se han revelado como una forma "muy buena" de crear valor y acelerar crecimiento al mismo tiempo.



Asimismo, ha destacado que se ha ganado 1,1 millones de accesos al tiempo que se ahorra con un nuevo modelo operativo, mientras que Vilá ha destacado que Hispam ha incrementado sus ingresos en euros por primera vez en 25 trimestres (ocho años).



Telefónica espera cerrar en agosto la venta de los activos en Costa Rica, así como la compra de activos móviles de OI y el último tramo de las torres de Telxius, mientras que la venta de parte de su fibra óptica a KKR se cerraría en el primer trimestre de 2021.



Estas operaciones permitirán a Telefónica reducir otros 1.300 millones de euros de deuda, después de reducir un 30% en el último año y dejar la deuda neta en 26.200 millones de euros, la mitad que hace cinco años.



Asimismo, la compañía sigue viendo potencialidad en sus unidades de fibra, los cables submarinos de Telxius, centros de datos y torres de telecomunicaciones.