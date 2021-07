Derbi amistoso entre un Valencia en construcción y un Levante en progresión

José Bordalás. EFE / Salvador Sas./Archivo

Valencia, 29 jul (EFE).- El Valencia y el Levante se enfrentarán este viernes en el estadio Antonio Puchades de la ciudad deportiva de Paterna en un derbi de pretemporada que medirá a un equipo, el de José Bordalás, en un complicado proceso de construcción ante otro, el de Paco López, que continúa con su progresión sobre la base del bloque de la pasada campaña.

El Valencia afronta este encuentro tras haber sufrido el pasado miércoles en el Pinatar Arena de Murcia su primera derrota de la pretemporada, al haber caer ante el Zaragoza por un merecido 0-2 en un choque en el que fue dominado por el equipo de Segunda División.

Con la llegada cedido de Omar Alderete y el regreso tras sus vacaciones de José Luis Gayà, Bordalás ya tiene los mimbres para trabajar con la que se prevé que sea su defensa titular, en cambio las bajas y las ausencias lo impiden en el centro del campo y eso lastra el crecimiento del equipo.

Con Carlos Soler y Kang In Lee en los Juegos Olímpicos, con Daniel Wass aún de vacaciones y con su futuro en el aire, con Uros Racic y Yunus Musah lesionados y sin la llegada del ansiado mediocentro defensivo, el técnico no puede aún formar esa línea central.

De momento, el técnico ha echado mano del central Hugo Guillamón para esa zona y podría repetir ante el Levante, a la espera de ver si Racic puede volver a jugar.

El choque debe servir también para engrasar la parte ofensiva del equipo, en la que Maxi Gómez jugó sus primeros minutos tras su vuelta de vacaciones, con Gonçalo Guedes de nuevo asentado como segundo delantero, con Denis Cheryshev como fijo en la banda izquierda y con Jason Remeseiro tratando de ganarse un lugar para la temporada en la derecha.

El Levante afrontará el derbi apenas veinticuatro horas después de haberse enfrentado al Villarreal, al que visita este jueves en la ciudad deportiva de Miralcamp en su primera gran cita del verano después de haber ganado los tres amistosos disputados.

Para el partido en la ciudad deportiva de Paterna podrían reaparecer Mickaël Malsa y Enric Franquesa, que arrastran sendas molestias musculares, y se perdieron el último partido ante el Atromitos, celebrado el pasado martes en el último día de concentración en Algorfa (Alicante).

Este derbi ante el Valencia será el duelo más exigente del verano para el Levante. Paco López hasta ahora ha mantenido su estilo habitual y parece decantarse por un once muy parecido al del curso pasado con la inclusión en el equipo de José Campaña, inédito prácticamente por una lesión en 2020.

Futbolistas como Clerc, Vezo o Miramón en defensa, Melero, Radoja, Bardhi y De Frutos en el centro del campo y Morales, Roger y el recién llegado Soldado parecen haber adelantado a sus compañeros en los planes de Paco López para el inicio de la Liga.

Sin embargo, el técnico valenciano estará casi obligado a cambiar a muchos de sus futbolistas entre el encuentro del Villarreal y el del Valencia y jugadores como Coke, Hernani o Sergio León, que apenas cuentan, podrían tener su oportunidad en el derbi. EFE

