Coronavirus.-El Gobierno británico asegura que Reino Unido estará "más seguro" cuando entregue su excedente de vacunas

Francia califica de "discriminatorias" las medidas sanitarias de Londres hacia sus ciudadanos



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, ha asegurado este jueves que Reino Unido estará "más seguro" cuando haga entrega de su excedente de vacunas contra la COVId-19 dado que esto incrementará las vacunaciones a nivel global.



En declaraciones a la cadena de televisión Sky News, el ministro ha indicado que Londres se está preparando para distribuir 100 millones de dosis a terceros países. "Cuando comenzó la pandemia y trazamos nuestros plan de vacunación aseguramos múltiples distribuidores para garantizar que teníamos suministros", ha explicado.



"Ya hemos entregado muchas vacunas a través del mecanismo COVAX o mediante la financiación de este, pero ahora podemos, de forma independiente, dar unos 100 millones de dosis que permitirán que el mundo se vacune", ha dicho.



En este sentido, ha matizado que Reino Unido tiene "razones morales para ello". "Ves Laos, Jamaica, Camboya, países como Kenia... Entendemos que tenemos un sentido de la responsabilidad", ha aseverado.



También sabemos, ha sostenido, que "estamos más seguros cuando el resto del mundo lo está, ya sea para que la gente se vaya de vacaciones o para seguir el curso ordinario del comercio internacional en el que confiamos".



FRANCIA ACUSA A REINO UNIDO DE "DISCRIMINACIÓN"



Este mismo jueves, el secretario de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Clément Beaune, ha acusado a Londres de discriminar a la población gala al imponer medidas de restricción para las personas procedentes de Francia que no se aplican a los ciudadanos de otros países europeos.



Reino Unido había indicado previamente que permitirá la entrada en el país de los europeos y estadounidenses completamente vacunados si necesidad de que permanezcan un periodo de tiempo en cuarentena. Sin embargo, las medidas aplicadas a los ciudadanos procedentes de Francia siguen siendo analizadas.



"Es excesivo, y francamente no se entiende. No se basa en la ciencia y es discriminatorio hacia los franceses", ha matizado Beaune en declaraciones a la cadena LCI TV. "Espero que esto se revise lo antes posible, simplemente es una cuestión de sentido común", ha añadido.



No obstante, ha recalcado que París no contempla "medidas de represalia" por el momento. Las autoridades británicas han señalado que la cuarentena a las personas procedentes de Francia se mantiene debido a la presencia de la variante beta.