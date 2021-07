Colombia puede imponer restricciones a quienes no se vacunen, advierte ministro

Colombia incentiva la vacunación contra el covid-19 y puede llegar a imponer restricciones de acceso a espacios públicos a las personas no vacunadas, advirtió el jueves el ministro de Salud, Fernando Ruiz, de visita esta semana en Washington.

El gobierno de Iván Duque considera que todas las personas en Colombia deben vacunarse en aras de la protección colectiva.

"El principio fundamental del plan de vacunación colombiano no es el derecho individual sino el interés general", explicó Ruiz en entrevista con la AFP.

"Colombia todavía no ha implementado ninguna medida restrictiva. Pero no las descartamos, porque creemos que si una persona no se vacuna, y va a un evento público en un espacio cerrado, por ejemplo, está afectando el derecho de otras personas a protegerse de la enfermedad", señaló.

Ruiz se mostró afín a exigir en el futuro la presentación de un certificado de vacunación para poder ingresar a restaurantes, centros comerciales, hospitales y transportes públicos.

"Es una medida perfectamente posible y razonable bajo la primacía del derecho colectivo a la salud", afirmó.

El ministro, un médico cirujano de 62 años con maestría en economía y doctorado en salud pública, también enfatizó la necesidad de usar mascarilla para frenar la propagación del virus, tanto en espacios públicos cerrados como abiertos.

"El mensaje que le estamos mandando a la población colombiana es: 'No nos podemos quitar la mascarilla hasta que no estemos completamente vacunados'", dijo, subrayando la gran dificultad que supone reimponer el uso del tapabocas una vez que dejó de exigirse.

Más de 11,6 millones de personas han completado el esquema de vacunación anticovid en Colombia, lo cual representa el 30% de la meta de tener 35 millones de personas totalmente inmunizadas para diciembre.

Colombia empezó a inocular en febrero, un poco más tarde que otros países, pero ya se ubica tercero en Latinoamérica, detrás de Chile y Uruguay, en proporción de su población completamente vacunada, destacó Ruiz.

El país sudamericano, que está aplicando las vacunas de Pfizer, Sinovac, J&J, AstraZenca y Moderna, analiza administrar un refuerzo para quienes recibieron la china Sinovac.

"Es muy factible que lo hagamos", dijo Ruiz. Y para esa tercera dosis, "quisiéramos tener una vacuna de la plataforma de ARN mensajero, ya sea Pfizer o Moderna", agregó.

- Preocupación por Delta -

Ruiz no negó su preocupación por la detección el pasado fin de semana en Colombia de la variante Delta, inicialmente reportada en India y muy contagiosa.

"Todavía no hay transmisión comunitaria de Delta, pero obviamente es muy difícil contenerla", dijo. "En Colombia tenemos una variante predominante, que es la B1.621. Estamos viendo cómo se comporta Delta frente a ella".

La variante B1.621, identificada por primera vez en enero en Colombia y altamente transmisible, es considerada una Variante de Interés con impacto aún incierto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a diferencia de Delta, que está etiquetada como una Variante de Preocupación con impacto significativo.

La aparición de Delta se produce cuando las infecciones están disminuyendo en Colombia luego de "un abrupto crecimiento en el número de contagios", que Ruiz atribuyó en gran parte a las masivas movilizaciones sociales que estallaron en el país desde fines de abril.

"Llegamos a tener en el pico máximo cerca de 700 muertes diarias reportadas y en este momento estamos en unas 300. Todavía nos queda un camino por recorrer, pero vamos bajando mucho y los servicios de salud están más liberados", sostuvo el ministro.

Con 50 millones de habitantes, Colombia acumula más de 119.000 muertos y 4,7 millones de casos confirmados desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, y es el cuarto país de las Américas con el mayor número de fallecidos, detrás de Brasil, México y Estados Unidos.

En Washington, adonde vino a agradecer al gobierno de Joe Biden la donación de seis millones de vacunas, Ruiz se reunió con su contraparte estadounidense, Xavier Becerra, con quien analizó, entre otros temas, los retos que supone la crisis migratoria venezolana.

En Colombia hay unos 800.000 migrantes venezolanos regularizados, que están siendo vacunados junto al resto de la población, explicó, pero poco más de un millón aún deben ser incluidos en el sistema en el marco del estatuto de protección temporal aprobado por el gobierno.

"Necesitamos vacunar a estas personas", resaltó Ruiz, quien para eso busca el apoyo de la cooperación internacional.

Reconoció que no son tiempos fáciles para un ministro de Salud.

"A mí me quita el sueño el covid, me quita el sueño no tener totalmente vacunada a la población en Colombia. Creo que es lo más importante en este momento", confesó.

