Brasil aconseja a sus atletas evitar las redes sociales tras varias polémicas

EFE/ Etienne Laurent/Archivo

Sao Paulo, 29 jul (EFE).- El Comité Olímpico Brasileño (COB) recomendó este jueves a sus atletas evitar "distraerse" con las redes sociales mientras disputan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, después de algunos encontronazos incluso entre los propios deportistas.

"El COB recomienda encarecidamente que durante su periodo competitivo en Tokio, los atletas se concentren principalmente en su desempeño, evitando distracciones que puedan desviarlos del objetivo principal", señaló la entidad en un comunicado.

El Comité puntuó que los Juegos Olímpicos son de por sí un periodo de "mucha emoción y extrema sensibilidad" y que los ánimos pueden "exaltarse" todavía más en las redes sociales, un ambiente -aseguró- "aún más intenso de opiniones y fértil para discusiones".

La delegación brasileña ha protagonizado varias polémicas en Internet que han encontrado eco en los medios de comunicación locales.

La última fue entre la portera titular de la selección brasileña femenina de fútbol, Bárbara, con su compatriota Andrea Pontes, atleta paraolímpica en la modalidad de piragüismo.

Ésta última pidió cambiar a la arquera de la Canarinha, que ha enfrentado críticas desde que cometió una error grave en el partido contra Países Bajos, por la portera del combinado nacional de balonmano, Babi Arenhart.

"Una sugerencia: pongan a @babiarenhart -portera de balonmano- en lugar de @barbaragol1 y está todo arreglado, ¡Brasil, campeón! - escribió Pontes.

Bárbara, por su parte, respondió con una serie de mensajes en los que descalificó a su colega: "¿Se cree que porque es deficiente puede hablar lo que le quiera?".

Antes, Pontes se había referido a la portera como "gordita" tras un cruce de publicaciones entre ambas.

A esa controversia se suman otras como la del surfista Gabriel Medina, que quedó en cuarto lugar en Tokio y quien antes de empezar la competición arremetió contra el COB por impedir que su esposa, Yasmin Brunet, le acompañara a la cita olímpica en calidad de técnica.

El COB no lo permitió porque alegó que ya estaba registrado como su entrenador el australiano Andy King.

También en redes se abrió una brecha en la delegación de skate, cuando Letícia Bufoni explicó que no celebró la medalla de plata del también brasileño Kelvin Hoefler en la modalidad 'street' porque, a su juicio, el subcampeón no se relaciona con el resto de sus compañeros.

Igualmente, el gimnasta Arthur Nory, que era uno de los candidatos a medalla de Brasil, fue objeto de ataques en las redes sociales, donde los internautas le recordaron el caso de racismo que cometió en 2015 contra uno de sus excompañeros de selección Ângelo Assumpção.

Con todo, el COB aconsejó a sus atletas contactar con sus familiares y amigos "a través de canales directos" y "seguir las directrices" del Comité Olímpico Internacional para el uso de redes sociales.