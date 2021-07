Blanca Manchón se quedan undécima en la general y fuera de la Medal Race

Blanca Manchón de España compite durante el RS:X femenino de vela en los Juegos Olímpicos 2020, este jueves en el Puerto de Veleros de Enoshima (Japón). EFE/ Lavandeira Jr

Tokio, 29 jul (EFE).- La sevillana Blanca Manchón concluyó este jueves su participación en Tokio 2020, tras disputar las tres últimas regatas de la serie previa de doce, y quedó situada en la general en undécimo puesto, con lo que no estará el próximo sábado entre las diez que disputarán la 'Medal Race', la prueba final por las medallas.

Manchón, de 34 años, ha afrontado sus segundos Juegos, después de participar también en Atenas 2004, en los que quedó octava cuando el windsurf competía en el clase Mistral.

En aguas de Enoshima, la regatistas española hizo en esta jornada un decimocuarto puesto y dos décimos, con lo que no pudo desbancar del décimo puesto a la brasileña Patricia Freitas (117 puntos).

Manchón acabó sus series (7, 7, 12, 14, 13, 16, 14, 9, 14, 14, 10, 10) siempre alejada de los primeros puestos y se queda undécima con 124 puntos.

Tras esta primeras doce regatas ya están aseguradas las medallas para las tres primeras clasificadas, aunque en la Medal Race deberán luchar entre ellas por los puestos en el podio.

La primera clasificada es la china Yunxiu Lu, con 30 puntos; la segunda la británica Emma Wilson (34) y la tercera la francesa Charline Picon (36).

Tras ellas, la cuarta clasificada es la italiana Marta Maggetti, con 58 puntos, con lo que ya no tiene opciones de subir al podio en la regata de las medallas, en la que la puntuación es doble y no descartable.