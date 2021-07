Argelia dispuesta a apoyar Libia y descarta cualquier "ambición" en este país

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune llega a la Conferencia Internacional de Libia en Berlín, Alemania, el 19 de enero de 2020. EFE/EPA/ HAYOUNG JEON/Archivo

Argel, 28 jul (EFE).- El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboun, volvió a afirmar la voluntad de su país de brindar ayuda y asistencia a Libia en "la resolución de algunos problemas planteados" descartando cualquier "ambición o visión" en este país vecino.

"Argelia está a disposición de Libia. No tenemos más ambiciones ni visión que la que tienen los hermanos libios para su país", declaró hoy el mandatario durante una rueda de prensa conjunta con el jefe del Consejo Presidencial transitorio en Libia, Mohamad al Menfi, que llegó esta mañana a la capital Argel en el marco de una visita oficial de dos días.

"Argelia esperará la decisión que tomen los hermanos Libios sobre la situación en su país", agregó Tebboun que confirmó en este sentido que "estamos de acuerdo con ellos".

En un comunicado de prensa al final de la audiencia que el presidente concedió al responsable libio, Tebboun informó sobre muchas decisiones acordadas durante de esta reunión, decisiones que podrían contribuir a la resolución de ciertos problemas que enfrenta "el país hermano" Libia.

CELEBRACIÓN DE ELECCIONES LA SOLUCIÓN FINAL DE LA CRISIS LIBIA

El presidente Tebboun recordó, al mismo tiempo, la posición argelina inicial frente a la situación en este país vecino y recordó que su postura es "actualmente aceptada a nivel internacional" y que constituye en ir hacia las elecciones legislativas y presidenciales están previstas el próximo 24 de diciembre.

"La solución final de la crisis en Libia es la celebración de elecciones que concederán más de legitimidad tanto al Consejo Nacional como al presidente a través de una doble elección parlamentaria y presidencial al mismo tiempo", declaró el presidente argelino antes de reafirmar la disposición de Argelia para ayudar a los libios "a hacer oír la voz de su país".

SEGURIDAD Y APERTURA DE PUESTOS FRONTERIZOS ENTRE LOS TEMAS ABORDADOS

Por su parte, el responsable libio Al Manfi precisó que esta reunión permitió examinar otras cuestiones de interés común en particular "la seguridad en el sur de Libia, que también es parte de la seguridad común a los dos países".

"La reunión se centró en los logros alcanzados hasta ahora como reunificación de instituciones en particular la institución militar y la alto fuego", dijo.

El encuentro permitió, entre otras, abordar "aspectos técnicos" relacionados con la apertura de puestos fronterizos destacando "la importancia de esta cuestión para los libios".

"Libia desea ver Argelia, país hermano, aporta su contribución a la reconciliación Unión Nacional Libia, uno de los puntos esenciales del acuerdo político, hasta la organización de elecciones", añadió.

El país magrebí víctima del caos y la guerra civil, desde que en 2011 la OTAN contribuyera al triunfo de los distintos grupos rebeldes sobre la dictadura de Muamar al Gadafi.

Desde el pasado marzo, el poder está en manos del Gobierno Nacional de Unidad (GNU), elegido por el Foro para el Diálogo Político de Libia (FDPL), un organismo no electo creado por la ONU al margen de los gobiernos hasta entonces enfrentados y que debe unificar el país, mantener el alto el fuego y conducirlo hasta las próximas elecciones.