Apple vuelve al mercado de bonos para pago de dividendos

(Bloomberg) -- Apple Inc. está acudiendo al mercado de bonos con grado de inversión de Estados Unidos con una nueva venta de hasta cuatro partes, a medida que la gigante tecnológica busca devolver efectivo a los accionistas.

La porción a mayor plazo de la oferta, un instrumento a 40 años, puede rendir 1,15 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada porque los detalles son confidenciales.

Los ingresos de la venta se utilizarán para fines corporativos generales, tales como la recompra de acciones, el pago de dividendos, el financiamiento para gastos de capital y adquisiciones. S&P Global Ratings asignó una calificación AA+ a los bonos propuestos.

Apple, la compañía más grande del mundo en términos de capitalización de mercado, ha sido un emisor activo de bonos el último tiempo, capitalizando a costos de endeudamiento históricamente baratos. El fabricante de iPhones vendió bonos por un valor de US$14.000 millones en febrero. Hasta 2020, Apple no había pedido préstamos en el mercado de grado de inversión de EE.UU. más de una vez por año calendario desde 2017. Ahora, está vendiendo bonos por cuarta vez desde mayo de 2020.

El retorno de los accionistas es el centro de atención de Apple, que ha estado reduciendo su enorme cantidad de efectivo en los últimos años a través de pagos de dividendos y recompras de acciones por cientos de miles de millones de dólares.

“A medida que la deuda de Apple continúa aumentando, anticipamos que el efectivo neto caerá en más de US$70.000 millones en los próximos años, luego de que el efectivo se redujera en US$91.000 millones desde que la compañía inició una política de retorno a los accionistas más agresiva en 2018”, escribió el jueves el analista de Bloomberg Intelligence Robert Schiffman.

En su informe de resultados más reciente, Apple registró un crecimiento de su ganancia de casi el doble y e ingresos récord, impulsados por las fuertes ventas de iPhones. Pero la empresa más valiosa del mundo también advirtió que el ritmo podría estar desacelerándose y que la escasez de chips contribuirá a una menor tasa de crecimiento este trimestre.

Apple continúa realizando importantes inversiones para respaldar el crecimiento a largo plazo. Generó US$21.000 millones de flujo de efectivo operativo y devolvió US$29.000 millones a los accionistas durante el tercer trimestre.

Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc. y Bank of America Corp. son los agentes colocadores de la venta, dijo la persona.

Nota Original:Apple Back in Bond Market With Shareholder Returns in Focus (1)

