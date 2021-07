AMP2.- Cuba.- La UE pide a Cuba que abra un "diálogo inclusivo" para "escuchar la voz de los cubanos" tras las protestas

26-07-2021 Personas portando banderas en una manifestación. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



Demanda a La Habana la liberación de los detenidos y medidas para aliviar el "sufrimiento" en plena crisis por el coronavirus



Cuba critica que Borrell no haya mencionado el "genocida bloqueo" de EEUU y le acusa de "asumir la farsa injerencista"



Organizaciones de la oposición celebran que las declaraciones de Borrell "van en la dirección correcta"



La Unión Europea ha reclamado este jueves a las autoridades cubanas que abran un "diálogo inclusivo" en la isla para escuchar las demandas de los ciudadanos cubanos, tras las multitudinarias protestas registradas a mediados de julio, que el bloque atribuye a la carestía de productos básicos y al deseo de los cubanos de disfrutar de más libertades.



En una declaración del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, los Veintisiete han pedido a La Habana que respete los Derechos Humanos y las libertades y le ha urgido a "liberar a todos los detenidos arbitrariamente, escuchar la voz de sus ciudadanos y comprometerse con un diálogo inclusivo sobre sus demandas".



Para el bloque europeo, las manifestaciones reflejan las "quejas legítimas" de la población cubana ante la falta de comida, medicinas y acceso a agua, además de una demanda de libertad de expresión y de prensa. "En paralelo, con la situación provocada por la pandemia de coronavirus, estas reivindicaciones han creado una demanda por derechos civiles y políticos y a favor de la democracia", ha apuntado Borrell sobre el origen de las protestas.



En este contexto, la UE expresa su apoyo al derecho de los cubanos a expresar su protesta de manera pacífica y a "demandar un cambio" y ve con "preocupación" la represión por parte de las autoridades de las protestas, así como la detención de manifestantes y periodistas.



RECLAMA REFORMAS A LA HABANA PARA ALIVIAR EL "SUFRIMIENTO"



"El pueblo de Cuba está sufriendo y el Gobierno debe tomar todas las medidas necesarias para atajar esto", ha reclamado el Alto Representante en un mensaje directo al Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel. Aunque la declaración a Veintisiete da la bienvenida a la eliminación de restricciones de entrada de productos para viajeros, que valora como "un primer paso en la buena dirección", insiste en que se necesitan reformas económicas internas para abordar las demandas ciudadanas.



El bloque señala el papel clave de las inversiones extranjeras y del comercio internacional para modernizar el país y hacer frente a la crisis derivada del coronavirus y, en este sentido, sugiere la relajación de restricciones externas como las remesas y los viajes para ayudar a mitigar la crisis en la isla.



De todos modos, la UE se dice preparada para abordar una mejora de las condiciones de los cubanos en el contexto del Diálogo Político y de Cooperación, el canal establecido entre Bruselas y La Habana para tratar sus relaciones.



EL GOBIERNO CUBANO MUESTRA SU RECHAZO



El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha rechazado la declaración y ha considerado "increíble" que Borrell no haya mencionado al "bloqueo genocida y cruel" que, ha defendido, se ejerce sobre la isla.



"Miente, calumnia, asume la farsa injerencista imperial contra Cuba. ¿Será valor o sumisión?", ha cuestionado el mandatario en una publicación en su perfil de Twitter en la que ha citado la condena del ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, a las palabras del jefe de la diplomacia europea.



Rodríguez ha criticado que en la declaración el Alto Representante de la UE para Política Exterior "no se haya atrevido a mencionar por su nombre el genocida bloqueo de Estados Unidos".



En este sentido, ha afeado que Washington "viola la soberanía europea" y "le impone sus leyes y cortes", mientras sobre Cuba "miente y manipula". "Podría (Borrell) ocuparse de la brutal represión policial en la UE", ha sentenciado el ministro de Exteriores de Cuba.



LA OPOSICIÓN CELEBRA EL PASO DADO POR BORRELL



Las organizaciones opositoras han celebrado las palabras del jefe de la diplomacia europea, asegurando que "van en la dirección correcta y son coherentes con la situación que se está viviendo en Cuba".



"Es primordial que esta constatación del 'aumento en la demanda de derechos civiles y políticos, y de democracia', de parte del pueblo cubano, así como la exigencia de 'reformas políticas y económicas' como forma para superar las dificultades, tengan reflejo de manera urgente en la política efectiva de la Unión Europea hacia Cuba", ha señalado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).



Por su parte, el colectivo Prisoners Defenders ha reconocido la iniciativa de Borrell, destacando "el lenguaje diplomático y la moderación que conlleva un comunicado de tal gravedad" y apunta que supone un "gran paso el superar que todo es culpa (del expresidente de Estados Unidos Donald) Trump o el 'bloqueo'".