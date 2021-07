Afganistán.- Ghani dice que nadie "se rendirá por la fuerza" y pide a los talibán impulsar las conversaciones de paz

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha afirmado este jueves que ni el Gobierno ni los talibán "se rendirá por la fuerza" y ha pedido a los insurgentes que impulsen las conversaciones de paz en la capital de Qatar, Doha, que casi no han registrado avances desde su inicio en septiembre de 2020.



"No hay una solución militar a la crisis en el país", ha dicho. "No os rendiréis por la fuerza y nosotros tampoco nos rendiremos, así que la solución es acercar posturas", ha agregado el mandatario, en un mensaje lanzado a los talibán durante un acto en el Palacio Presidencial.



"No nos someteremos a los planes devastadores que extranjeros y redes tienen para combatir el país en un campo de batalla", ha señalado, antes de preguntar a los talibán "si están comprometidos con los intereses nacionales de Afganistán o los de estas redes".



Así, ha incidido en que las autoridades se posicionan del lado de "la voz de la paz". "Todos los afganos están de acuerdo en una paz digna y duradera en la que el futuro de todos sea seguro", ha manifestado, al tiempo que ha advertido de que las fuerzas de seguridad responderán si los insurgentes continúan con sus avances territoriales.



Los avances de los talibán, que se han hecho con zonas fronterizas con Pakistán, Tayikistán e Irán, han provocado el temor de que puedan aprovechar esta posición de fuerza en el proceso de paz, lanzado a raíz del acuerdo de paz firmado en febrero de 2020 entre los insurgentes y Estados Unidos.