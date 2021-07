ADVISORY SPACE-EXPLORATION/ISS MODULE

Russian ISS module 'Nauka' arrives at ISS

Start: 29 Jul 2021 12:15 GMT

End: 29 Jul 2021 14:00 GMT

SPACE - The Russian Multipurpose Logistics Module (MLM), "Nauka" (Science) docks with the International Space Station.

SCHEDULE:

1324GMT - docking scheduled

Restrictions:

BROADCAST: FOR EDITORIAL USE ONLY. DO NOT OBSCURE LOGO.

DIGITAL: FOR EDITORIAL USE ONLY. DO NOT OBSCURE LOGO

Source: NASA TV

Aspect Ratio: 16:9

Location: In space

Topic: Science / Technology

Audio: Natural/English

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com