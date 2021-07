A Dressel le salen la cuentas

EFE/EPA/NIC BOTHMA

Tokio, 29 jul (EFE).- El estadounidense Caeleb Dresel dio un nuevo paso hacia su objetivo de conseguir las seis medallas de oro a las que aspira en los Juegos Olímpicos de Tokio, tras colgarse este jueves su segunda presea dorada al imponerse en la final de los 100 libre.

Un triunfo que se antoja fundamental para que el norteamericano pueda lograr el titánico reto que se ha marcado en la capital japonesa, dada la cantidad y la calidad de rivales que le aguardaban en la final del hectómetro.

Empezando por el ruso Kliment Kolesnikov, el vigente campeón de Europa, que ya había logrado superar los tiempos de Dressel en las semifinales

Pero pese a la amenaza que suponía el explosivo nadador ruso, la final de los 100 libre era un cara a cara entre Caeleb Dressel, el ganador de los dos últimos Mundiales, y el australiano Kyle Chalmers, el campeón en los Juegos Olímpicos de Río.

Un duelo con dos estrategias radicalmente opuestas, ya que si el objetivo de Dressel era adquirir en los primeros 50 metros la mayor ventaja y resistir luego hasta el final, el de Chalmers no era otro que tratar de perder lo menos posible en el primer largo para aprovechar posteriormente su explosivo final.

El endiablado ritmo que puso Dressel desde el inicio de la prueba permitió al estadounidense afrontar el último largo con una ventaja de 32 centésimas sobre Chalmers, que abría la posibilidad a la remontada del australiano.

Brazada a brazada, el oceánico logró reducir su diferencia hasta casi dar alcance a un Caeleb Dressek, que finalmente logró contener el empuje de Chalmers para alzarse con la medalla de oro por tan sólo 6 centésimas.

Un eléctrico final que permitió a Dressel, que se impuso con un tiempo de 47.02 segundos, adornar su triunfo con un nuevo récord olímpico, tras rebajar en 3 centésimas la anterior plusmarca en posesión del australiano Eamon Sullivan desde los Juegos de Pekín 2008.

Con esta victoria Dressel, que ya contribuyó al triunfo de Estados Unidos en el 4x100 libre, contabiliza ya dos oros en Tokio en espera de participar en los 50 libre y los 100 mariposa, así como en las pruebas de relevos de 4x100 estilos tanto en categoría masculina como mixta.

LEDECKY REACCIONA Y AVISA A TITMUS ANTES DEL 800

Si Caeleb Dressel no parece tener rival en el camino hacía el título de "rey" de la natación en estos Juegos, el duelo por la corona femenina entre la australiana Ariarne Timus y la estadounidense Katie Ledecky vivió este jueves un nuevo capítulo en la final del 4x200.

Una prueba en la que ni Titmus, que abrió el relevo del equipo australiano, ni Ledecky, que nadó la última posta, lograron llevar a sus respectivo países a la victoria, que fue finalmente para China, que se colgó la medalla de oro con un tiempo de 7:40.33, nuevo récord mundial.

Sin embargo, pese a no lograr subir a los más alto del podio, Ledecky se apuntó claramente este asalto en el duelo que mantiene con Titmus, ya que si la norteamericana condujo con una magnífica actuación a su equipo a la medalla de plata, la oceánica no logró ni tan siquiera dejar en cabeza a su equipo tras la primera posta.

Un dato a tener en cuenta en el nuevo duelo que ambas volverá a protagonizar en los 800, una prueba en la que Ledecky, que suma ya tres medallas, un oro y dos platas, intentará tomarse la revancha de las derrotas sufridas ante Ariarne Titmus en las finales de los 200 y 400 libre.

Si inesperada fue la victoria de China en el relevo largo femenino igualmente sorprendente fue el triunfo del estadounidense Robert Finke, que se convirtió este jueves en el primer campeón olímpico de los 800, prueba que se estrenaba en Tokio en el programa masculino.

Con todas las miradas puestas en el italiano Gregorio Paltrinieri, el ucraniano Mykhailo Romanchuk y el alemán Florian Wellbrock, el nadador estadounidense pasó inadvertido hasta un último largo en el que Finke con un descomunal ataque final se alzó con el oro con un tiempo de 7:41.87, relegando a Paltrinieri a la plata y a Romanchuk al bronce.

Lo que no pudo sorprender a nadie fue la victoria en los 200 braza del joven australiano Izaax Stubblety-Cook, que llegaba a Tokio con la mejor marca del año tras quedarse a mediados de junio a 16 centésimas del récord del mundo -2:06.12- del ruso Anton Chupkov.

Stubblety-Cook se impuso con un tiempo de 2:06.38, nuevo récord olímpico, al neerlandés Arno Kamminga, que como en los 100 braza tuvo que conformarse con la plata, y al finlandés Matti Mattsson, bronce.

Por su parte, la china Yufei Zhang tomó el relevo de la española Mireia Belmonte en el palmarés de los 200 mariposa, tras coronarse este jueves nueva campeona olímpica con un crono de 2:03.86, nueva plusmarca olímpica.

Un registro inalcanzable para la estadounidenses Regan Smih, plata, Hali Flickinger, bronce, con tiempos superiores a los que permitieron a Mireia Belmonte coronarse campeona olímpica hace cinco años en los Juegos de Río.

Javier Villanueva