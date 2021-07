7-2. El dominicano Reyes pega dos jonrones en el triunfo de los Indios

En la imagen, el jugador de los Indios de Cleveland Franmil Reyes. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Cleveland (EE.UU.), 28 jul (EFE).- El guardabosques dominicano Franmil Reyes pegó dos jonrones, el primero en el segundo inning que rebotó en el Progressive Field y casi golpeó a un ciclista que pedaleaba en una calle cercana al parque, y los Indios de Cleveland vencieron 7-2 a los Cardenales de San Luis.

El primer jonrón de Reyes rebotó en el puente peatonal en el jardín izquierdo y aterrizó en el área de la plaza entre el estadio y Rocket Mortgage Fieldhouse. La pelota viajó aproximadamente 446 pies.

El cuadrangular llamó la atención de sus compañeros, quienes se maravillaron por la distancia del toletazo explosión mientras miraban desde el banquillo.

Reyes dijo que no ha golpeado una pelota fuera del parque durante la práctica de bateo y no sabía que el jonrón casi golpea a un ciclista.

Reyes no había terminado su ataque y en el tercer episodio consiguió su jonrón número 19 de la temporada, un cuadrangular de 421 pies sobre el jardín central

El segunda base venezolano César Hernández (18) también se voló la barda en el tercer episodio, con un corredor por delante.

Mientras que el bateador designado dominicano José Ramírez (22), mandó la pelota al otro lado de la barda, sin compañeros en los senderos.

La victoria se la acreditó el abridor Zach Plesac (6-3) en cinco episodios.

Por los Orioles, la derrota la cargó el abridor surcoreano Kwang Hyun Kim (6-6) en dos episodios y dos tercios.