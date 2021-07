116-81. Doncic cumple ante Japón y amenaza a España

Los jugadores eslovenos Luka Doncic (c), Zoran Dragic (d) y Klemen Prepelic (i) hablan al final del partido del Grupo C de baloncesto masculino ante Japón durante los Juegos Olímpicos 2020, este jueves en la Saitama Super Arena de Tokio (Japón). EFE/Kai Fösterling

Saitama, 29 jul (EFE).- No todos los días van a ser de récord para Luka Doncic, que ante Japón no repitió la exhibición que propinó a Argentina sino que dosificó para insertarse en una actuación coral eslovena para superar al conjunto anfitrión (116-81) acercar los cuartos de final y amenazar a España, su próximo rival.

Una versión a medio gas del de los Dallas Mavericks ya es mucho para el resto de los mortales: 25 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, dentro de una Eslovenia que no dejó a nadie sin anotar, con ratos de lucimiento para Zoran Dragic (24 puntos y 4 rebotes) y Vlatko Cancar (16 y 3). Más argumentos para su duelo contra España del domingo.

Los eslovenos pusieron pie y medio en cuartos de final echando por tierra un sensacional partido de la estrella japonesa Rui Hachimura: 34 puntos y 7 rebotes firmó el de los Washington Wizards, secundado por los 17 tantos y 7 capturas del otro NBA japonés, Yuta Watanabe, para un anfitrión que resistió hasta el último cuarto.

Después de la exhibición contra Argentina, una pregunta flotaba en el ambiente del gélido Saitama Super Arena, donde el aire acondicionado convierte el tórrido verano japonés en una tundra siberiana: ¿cómo iba la anfitriona a intentar frenar a Luka Doncic?.

El argentino Julio Lamas, seleccionador japonés, optó por poner a una de sus estrellas, Watanabe, a defender al '77' esloveno. En inicio, pareció funcionar, y se vieron momentos de alguna confusión eslovena, como cuando el pívot Mike Tobey sacaba el balón de la zona y no le encontraba. Pero entre Cancar y Dragic tomaron el mando, y en tres minutos Doncic ya había anotado (11-5, min. 3).

El ataque nipón funcionaba desde el perímetro, con una racha de dos triples de Daiki Tanaka y uno de Hachimura que les permitía igualar el duelo (18-18, min. 6), pero entre Doncic y Cancar mantenían a los europeos al frente al final del primer cuarto (29-23).

Klemen Prepelic tomó el relevo para buscar una nueva escapada eslovena, que con dos bandejas seguidas de Gregor Hrovat llegó a ponerles doce arriba (40-28, min. 14), pero de nuevo el omnipresente Hachimura -17 puntos solo en la primera mitad, dos más que Doncic- lideró a un conjunto nipón que intentó por todos los medios no dejarse ir, aunque se quedó a 12 al descanso: 53-41.

Salieron del vestuario los eslovenos con el pie en el acelerador, porque a un triple de Hachimura respondieron Jaka Blazic, Dragic y Cancar (64-48, min. 23). Doncic protestaba su tercera falta, pero era más para la galería que otra cosa, porque Dragic, con 13 puntos solo en este cuarto, aseguraba el control esloveno hasta el 80-64 con el que se acabó el tercer periodo.

El último periodo permitió el lucimiento de la estrella eslovenia y descolgó definitivamente a Japón, que a cuatro minutos del final ya había entregado la cuchara con un marcador de 100-73. Al final, el 116-81 esloveno les pone prácticamente en cuartos de final y amenaza a España, su próximo rival el domingo, que esta noche (21.00 locales, 14.00 CET) se enfrentará a Argentina.

- Ficha técnica:

116 - Eslovenia (29+24+27+36): Doncic (25), Blazic (10), Cancar (16), Dragic (24), Tobey (6) -quinteto inicial-, Prepelic (12), Muric (4), Cebasek (6), Dimec (2), Hrovat (4), Nikolic (3) y Rupnik (4).

81 - Japón (23+18+23+71): Tanaka (6), Baba (4), Watanabe (17), Hachimura (34), Edwards (2) -quinteto inicial-, Hejima (10), Harimoto, Kanamaru, Schafer, Togashi (8) y Vendrame.

Árbitros: Aleksandar Glisic (SRB), Michael Weiland (CAN) y Ferdinand Pascual (PHI). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la segunda jornade del Grupo C del torneo masculino de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputado en el Saitama Super Arena, sin espectadores por las medidas sanitarias contra la pandemia de coronavirus.

Miguel Ángel Moreno