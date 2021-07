Turquía.- Al menos 53 personas heridas por los fuertes incendios en el sur de Turquía

04-07-2020 Incendio en Monte Malagón Belalcázar (Foto de archivo). POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA INFOCA



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Al menos 53 personas han resultados heridas por los violentos incendios que están asolando en las últimas horas varias regiones de Antalaya, en el sur de Turquía, amenazando con llegar al resto de poblaciones de esta provincia.



"Este es un incendio sin precedentes", ha remarcado Mustafa Yigit, el gobernador de Manavgat, uno de los distritos más afectados de la provincia, quien ha alertado de que las llamas avanzan sin control hacia otras áreas residenciales e incluso un hospital, informa el diario turco 'Daily Sabah'.



Los fuertes vientos han avivado las llamas, obligando a las autoridades a evacuar a varios vecinos de los barrios de Evrenseki, Kalemler y Yenikoy, este último, epicentro del incendio, cuyo origen todavía se desconoce. Por el momento han sido movilizados 450 trabajadores, entre bomberos y guardas forestales.



Hasta el momento, ha informado el alcalde de Manavgat, Sukru Sozen, el fuego ha consumido una extensión de unos 15 kilómetros. No se han registrado fallecidos, pero sí importantes daños materiales, en especial en las residencias y granjas de las zonas rurales de estas localidades.



La cifra de heridos ha sido facilitada por el ministro de Agricultura, Bekir Pakdemirli. "Unas 53 personas han resultado heridas en el incendio". La mayoría afectadas por el humo, aunque una de ellas, ha contado, es un conductor que transportaba una de las bombas de agua, que tras volcar el camión en el que viajaba "se encuentra en estado grave".



"Hay todo tipo de razones para avivar el fuego", ha dicho Pakdemirli, quien no descarta que en esta ocasión los motivos sean similares al incendio que en octubre de 2020 asoló varias regiones de Hatay, provincia fronteriza con Siria, cuando se trató de "un sabotaje", según las autoridades turcas.



No son los primeros incendios que se producen en la provincia de Antalya este año, a principios de este mes el fuego destruyó bosques en las regiones de Hatay y Mersin. El año pasado 20.971 hectáreas de vegetación fueron pasto de las llamas, cuyo origen varía, entre las que son provocadas, o bien fruto del escaso cuidado y limpieza de los bosques.