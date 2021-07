Ruso Abramovich no compró el Chelsea para Putin: declaración a tribunal

Roman Abramovich en Stamford Bridge, Londres, Gran Bretaña, 13 mayo 2012. REUTERS/Eddie Keogh

LONDRES, 28 jul (Reuters) - El multimillonario ruso Roman Abramovich no es el "cajero" del presidente Vladimir Putin y tampoco compró el Chelsea FC como vehículo para corromper a Occidente, dijo su abogado al Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra en una audiencia por difamación acerca de un libro sobre la Rusia de Putin.

En la publicación de 2020, la periodista británica Catherine Belton relata el ascenso de Putin al poder y cómo muchos de sus asociados de los antiguos servicios de espionaje soviéticos ascendieron a posiciones de riqueza e influencia después de que él ganara el puesto más alto del Kremlin en 1999.

Un abogado de Abramovich dijo al tribunal que algunos pasajes del libro "Putin's People: How the KGB Took Back Russia and then Took on the West" ("El pueblo de Putin: cómo la KGB recuperó Rusia y luego se enfrentó a Occidente", en español), publicado por HarperCollins, eran claramente difamatorios. Abramovich ha demandado tanto a HarperCollins como a Belton.

"El demandante es descrito en el libro como el cajero de Putin y el custodio de los fondos ilícitos del Kremlin", sostuvo Hugh Tomlinson, abogado del propietario del Chelsea FC, Roman Abramovich, al Tribunal Superior sobre el libro.

"Lo que se dice que está ocurriendo es que el señor Abramovich está poniendo su riqueza a disposición de Putin, (...) en secreto para Putin y sus amigotes. Esa es la visión que el lector razonable y ordinario tomaría", afirmó Tomlinson sobre el libro de Belton.

HarperCollins ha declarado que "defenderá con firmeza este aclamado e innovador libro y el derecho a informar sobre asuntos de considerable interés público".

Belton fue corresponsal del Financial Times en Moscú y ahora es corresponsal especial de Reuters. Belton, que asistió a la audiencia, declinó hacer comentarios. El bufete de abogados Wiggin representa a HarperCollins.

Tomlinson dijo que el libro de Belton se basaba en lo que él calificaba de fuentes "poco fiables", como Sergei Pugachev, un empresario ruso que más tarde cayó en desgracia con el Kremlin.

Indicó que el libro alegaba que Putin ordenó a Abramovich comprar el club de fútbol Chelsea como "parte de un plan para corromper a Occidente" y para "construir un mamparo de influencia rusa".

"El lector ordinario y razonable saldría inevitablemente con la opinión de que Roman Abramovich fue instruido para comprar el Chelsea, (...) por lo que estaba siendo utilizado como la cara aceptable de un régimen corrupto y peligroso", dijo Tominlinson.

(Reporte de Guy Faulconbridge en Londres y Vladimir Soldatkin y Tatiana Ustinova en Moscú; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)