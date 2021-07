Rial dice que su sucesión en Santander Brasil llega en el "momento correcto"

Sergio Rial, presidente del Banco Santander Brasil. EFE/ Sebastião Moreira/Archivo

Sao Paulo, 28 jul (EFE).- El presidente de la filial brasileña del Banco Santander, Sérgio Rial, afirmó este miércoles que su sucesión en el cargo, que se materializará el 1 de enero de 2022, llega en el "momento correcto" después de casi siete años al frente de las funciones ejecutivas de la entidad.

"Uno nunca debe hacer una sucesión cuando necesita hacerla. Aquí no necesitamos hacer la sucesión de Rial este año, no hay nada que lleve a que eso tenga que hacerse, pero exactamente por eso es el momento correcto de planearla", dijo Rial en una teleconferencia con periodistas.

Rial, que este miércoles cumplió 61 años, dejará de ser presidente ejecutivo de la entidad a partir del próximo año, cuando le sustituirá el brasileño Mario Roberto Opice Leão, responsable por el área de banca corporativa del Santander Brasil desde 2015.

"Tengo certeza de que en uno de los mejores años de la historia del banco es cuando se debe hacer la sucesión, que fue muy bien planeada", apuntó Rial, quien a partir de enero de 2022 asumirá la presidencia del Consejo de Administración del Santander Brasil y continuará como miembro del Consejo del Grupo Santander en España.

Rial también dejará de ejercer como jefe regional del grupo Santander para Suramérica, cargo que pasará a manos del actual vicepresidente de Finanzas, Carlos Rey de Vicente.

En este sentido, consideró que su relevo supone "entregar la organización a una nueva generación" de la mano de Opice Leão, una "persona de 46 años que ve y vivió el mundo de una manera diferente" a la suya.

También dijo que su salida como presidente ejecutivo del Santander Brasil no significará un "zigzag en la cultura o en la estrategia" del banco, aunque "obviamente habrá ajustes", si bien "los elementos fundamentales de la cultura" será "muy difícil" que sean "alterados".

Por otro lado, Rial destacó que "por el momento" está "completamente comprometido" con el Santander y negó tener en el cajón algún "otro proyecto paralelo".