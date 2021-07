Presidente de Perú pide nueva Constitución en discurso inaugural

(Bloomberg) -- El nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, asumió el cargo el miércoles pidiendo una nueva Constitución, una lucha contra los monopolios en los servicios financieros y los servicios públicos, y un aumento drástico del gasto en salud y educación. Los bonos cayeron.

El recién investido mandatario dijo que Perú necesita recuperar la soberanía sobre sus recursos naturales, renegociar sus tratados de libre comercio, y anunció que convertirá la residencia presidencial oficial —que lleva el nombre del conquistador español Francisco Pizarro— en un museo.

El discurso contrastó con los recientes intentos de Castillo de presentarse como un moderado, y los bonos en dólares de la nación cayeron mientras hablaba. Pero también se comprometió a respetar el modelo económico del país y la propiedad privada, y dijo que la economía necesita orden y predictibilidad para prosperar.

“Un Gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo”, dijo Castillo en su discurso inaugural. “Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos”.

Castillo señaló que duplicará el gasto en educación pública, establecerá un sistema de salud universal y gratuito, hará que el sistema de pensiones también sea universal y el acceso a internet sea un derecho. Anunció que llamará a un referéndum para convocar una Asamblea Constituyente para reescribir la Constitución, lo que, según afirmó, es necesario para que Perú recupere el control de sus recursos naturales.

Estaba previsto que tomara juramento a sus ministros el miércoles por la tarde. Pero todavía no había nombrado a ninguno de ellos en el momento de su investidura, y pospuso la ceremonia para el 30 de julio.

Los bonos en dólares de Perú con vencimiento en 2050 cayeron casi un centavo a 138,6 centavos por dólar estadounidense el miércoles a raíz de los comentarios. Los mercados locales estaban cerrados por festivo.

Nota Original:Peru President Calls for New Constitution in Inaugural Speech

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.