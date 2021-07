Perú.- Sagasti destaca que su Gobierno "ha cumplido con lo prometido" y llama a "mantener la guardia" ante la pandemia

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente de Perú, Francisco Sagasti, ha dado este martes su último mensaje a la nación como mandatario del país andino y ha destacado que su Gobierno "ha cumplido con lo prometido", así como ha recordado que la pandemia es una "guerra a largo plazo" ante la que "no se debe bajar la guardia".



"Si algo ha hecho en el Gobierno de Transición y Emergencia, es cumplir con lo que prometimos. No hemos prometido nunca lo que no podemos cumplir, pero sí cumplimos lo que prometemos. Esta es la manera de devolverle la esperanza y la confianza a toda la ciudadanía. Espero que hayamos avanzado al menos un poco en esta dirección", ha aseverado Sagasti.



El hasta ahora presidente ha hecho una breve reflexión sobre sus meses al frente de la Presidencia peruana, en la que, ha resaltado, ha tomado sus decisiones en base a sus principios y honestidad.



Asimismo, ha señalado que como mandatario se tiene que ser "consciente" de que todos los recursos y el tiempo "no son infinitos", por lo que ha pedido a los actores "escoger con valentía, principios, valores, honestidad y aspirando a convocar a todos los que tengan vocación de servicio".



El mandatario peruano ha aprovechado su último discurso también para recordar que su Ejecutivo ha tenido que enfrentarse a la pandemia de coronavirus, ante la cual ha quintuplicado las plantas de oxígeno medicinal en el territorio o ha asegurado las vacunas contra la enfermedad, ha remarcado, informa Agencia Andina.



En este sentido, ha incidido en que ha organizado un proceso de vacunación que "toma cada vez más velocidad", si bien ha llamado a mantener las medidas de seguridad en el país, uno de lo más afectados en la región.



"Vamos avanzando en la lucha contra la pandemia, pero aún no hemos vencido. Esta es una guerra de largo plazo que requiere batalla tras batalla y por eso no debemos bajar la guardia", ha añadido, recoge RPP Noticias.



Por otro lado, el presidente ha hecho referencia al Bicentenario de la independencia de Perú, el que, ha dicho, tiene aún un largo camino en el que ha llamado a participar a la juventud del país andino para "mejorar las condiciones de vida de los peruanos".



Precisamente, antes de dar este mensaje a la ciudadanía ha participado en el acto 'Unidos por el Bicentenario', en el que ha aplaudido la "megadiversidad" de Perú, así como ha instado a los participantes en la nueva etapa del país a que lleguen a consensos.



Sagasti ha celebrado este martes sus últimos actos oficiales como presidente de Perú ya que este miércoles pasará el mando al presidente electo, Pedro Castillo.



Además de la ceremonia en homenaje al Bicentenario, el mandatario se ha reunido con líderes que se encuentran ya en el país con motivo de la toma de posesión, entre ellos el rey de España, Felipe VI.



Castillo, perteneciente al partido de izquierdas Perú Libre, fue proclamado presidente la semana pasada tras casi dos meses de espera para la certificación de los resultados electorales de una segunda vuelta muy ajustada y empañada por acusaciones de fraude e irregularidades denunciadas por su rival, la excandidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.



Finalmente, Castillo fue declarado ganador tras obtener el 50,12 por ciento de los apoyos frente a Fujimori, quien se hizo con el 49,87 por ciento de los votos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú desestimó todos los recursos presentados por Fuerza Popular contra el proceso electoral.