Paula Badosa se retira en silla de ruedas de Tokio-2020 por golpe de calor

La española Paula Badosa (N.29) se despidió en cuartos de final del torneo individual de tenis femenino en Tokio-2020 después de abandonar en su partido contra la checa Marketa Vondrousova (N.42) tras sentirse indispuesta después de perder el primer set, con un golpe de calor tras el cual fue conducida en silla de ruedas.

"Ha sido un claro golpe de calor. Ha empezado a notar alguna sensación en el 4-3 del primer set, en un par de puntos muy largos, y a partir de ahí ha empezado a encontrarse muy mal. Cuando ha acabado el set le ha venido todo de repente, se ha empezado a encontrar mal. Un golpe de calor claro, claro", explicó el doctor Ángel Ruiz Cotorro, jefe médico de la Federación Española de Tenis, a la radio pública de su país (RNE).

El médico explicó a continuación que la tenista se había ido recuperando "bastante", pero que "lógicamente esto deja débil".

"Las condiciones que hay, el calor y la humedad que hay, son condiciones extremas. Hoy la gente está sufriendo muchísimo", apuntó.

Los tenistas ya habían denunciado en los primeros días, con temperaturas superiores a los 30ºC y mucha humedad a primera hora de la tarde tokiota, Badosa se sintió mal tras perder el primer set contra Vondrousova por 6-3.

Durante varios minutos, los servicios médicos del torneo olímpico estuvieron atendiendo a la joven de 23 años, aplicándole hielo y aire frío, pero Badosa no se recuperó y no pudo volver a la pista.

- "El cuerpo no ha resistido" -

Horas más tarde, la española explicó lo ocurrido en un mensaje en sus redes sociales: "Ha sido una lástima terminar mi participación de esta manera. Las condiciones han sido exigentes desde el primer día, nos intentamos adaptar lo mejor posible, pero hoy el cuerpo no ha resistido como necesitaba".

"He sufrido un golpe de calor como todos habréis visto y no me sentía en condiciones para seguir compitiendo en el partido. Junto a la presión de la competición, lo especiales que son estos días, son cosas suceden en el deporte y hoy he tenido que pasar por ese terreno", añadió.

"Me marcho con una sensación de orgullo por haber dado absolutamente todo por mi país, por haberlo representado de la manera más profesional que he podido. Voy a enfocarme en recuperarme, trabajar para estar bien y volver a darme la oportunidad de regresar a una cita como esta", concluyó.

Además del calor, Badosa ha acabado pagando los esfuerzos realizados en Tokio, al competir en individuales y en dobles, lo que le llevó a tener que disputar el martes dos partidos, el que ganó a la argentina Nadia Podoroska y el que perdió, junto a Sara Sorribes, contra la pareja checa formada por Barbora Krajcikova y Katerina Siniakova.

La indisposición de Badosa no solo afectó a su partido de individuales, sino que significó la retirada del dobles mixto, que debía jugar junto a Pablo Carreño.

Vondrousova, por su parte, jugará una de las semifinales del torneo femenino, ante la ucraniana Elina Svitolina (N.5), que ganó a la italiana Camila Giorgi por un doble 6-4.

mcd-dr/psr