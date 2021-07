Nicaragua cancela personalidad jurídica a 24 ONG, la mayoría médicas

"En incumplimiento a la Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, y a solicitud de la Dirección de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, la Asamblea Nacional aprobó con 72 votos la cancelación de 24 personalidades jurídicas", informó el Legislativo, luego de la votación. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 28 jul (EFE).- La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, canceló este miércoles la personalidad jurídica a 24 organizaciones no gubernamentales, en su mayoría médicas, por petición del Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación.

"En incumplimiento a la Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, y a solicitud de la Dirección de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, la Asamblea Nacional aprobó con 72 votos la cancelación de 24 personalidades jurídicas", informó el Legislativo, luego de la votación.

Los 72 votos a favor, de 92 posibles, fueron del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), liderado por Ortega, mientras que 16 diputados opositores se abstuvieron y los restantes no participaron de la votación.

El Legislativo tomó la decisión contra las ONG por supuestamente "obstaculizar la labor de control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación".

El Ministerio de Gobernación alegó además que dichos organismos se encontraban "acéfalas", no reportaban sus estados financieros "desde hace varios años", no presentaron convenios suscritos ni proyectos y no respaldaron las identidades "de sus proveedores de fondos".

De las ONG ilegalizadas, 20 eran médicas y cuatro se dedicaban a actividades comunitarias.

Entre las organizaciones afectadas está la Asociación Nicaragüense de Infectología, Asociación Liga Nacional contra la Leucemia y el Cáncer en el Niño "Julio Cortázar", la Asociación Acción Internacional por la Salud Nicaragua (AIS-Nicaragua), la Asociación Nicaragüense de Diabetología (Anidiab) y la Asociación Nicaragüense de Neumología (Anine).

La cancelación se da en medio de diferencias entre el Gobierno de Nicaragua y el gremio médico sobre el manejo de la pandemia de la covid-19 y los datos divulgados sobre la misma.

Mientras el Gobierno reporta un muerto por covid-19 cada semana hasta totalizar 195, y 9.671 los casos confirmados, los médicos han contado 3.631 fallecidos con neumonía y otros síntomas de la pandemia, así como 19.743 casos sospechosos.

Los médicos han criticado a Ortega por tomar medidas mínimas, promover aglomeraciones, aplicar tímidas medidas de prevención social y no divulgar los "datos reales" sobre la pandemia.

Desde el jueves pasado al menos seis médicos han sido llamados al Ministerio de Salud para informarles que, en caso de no apegarse a la información oficial, podrían estar violando la Ley Especial de Ciberdelitos, que sanciona los responsables y a quienes comparten información que considera como amenaza, incluyendo mensajes personales en redes sociales.

Según la Unidad Médica Nicaragüense, más de 400 médicos han ido al exilio desde abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones antigubernamentales, por no compartir la ideología sandinista.