Netflix exigirá certificado de vacunación para todos sus rodajes en EE.UU.

Vista de la sede de Netflix en Los Ángeles (EE.UU.). EFE/Christian Monterrosa/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 28 jul (EFE).- Netflix exigirá un certificado de vacunación contra la covid-19 a todos los trabajadores que participen en cualquiera de sus producciones en Estados Unidos.

La plataforma televisiva se convierte en el primer estudio de Hollywood que exige esta medida, aunque de momento solo se aplicará en la "zona A" de sus rodajes, que incluye al reparto, según el diario The Hollywood Reporter.

Los sindicatos que representan a actores, guionistas y otros profesionales involucrados han aceptado la medida, que a su vez facilitará el trabajo ya que permite relajar ciertos protocolos sanitarios a pesar de la preocupación que despierta la expansión de la variante delta.

Solo se aceptarán como excepciones para no estar vacunado ciertos motivos religiosos, médicos o de edad.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) establecieron en mayo que la población completamente vacunada en Estados Unidos podía permanecer sin mascarilla la mayoría del tiempo, incluso si está en espacios cerrados o con un grupo numeroso de gente.

Pero la semana pasada el virólogo Anthony Fauci admitió que se plantean ahora recomendar que los vacunados vuelvan a llevar la mascarilla, ante un aumento de contagios que está llevando al país "en la dirección equivocada".

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó el lunes que la intención del Gobierno que preside Joe Biden es la de mantener las actuales restricciones de viaje.

Además, recordó que la variante delta se está extendiendo en el país y en el resto del mundo, y en el caso de Estados Unidos ha provocado una nueva ola que afecta sobre todo a las personas no vacunadas, y que esperan continúe en las próximas semanas.