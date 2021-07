Nadadora estadounidense Ledecky asegura estar en paz con su desempeño en Tokio

Por Martin Petty

TOKIO, 28 jul (Reuters) - La medallista olímpica Katie Ledecky subrayó el miércoles que la vida es algo más que ganar y dijo que estaba tranquila con su actuación en Tokio, tras una racha de inusuales derrotas que podría poner fin a casi una década de dominio de la estadounidense en la natación de estilo libre.

Ledecky, que ha ganado 15 títulos mundiales, dijo que la idea de que ganar algo menos que el oro significa un fracaso y una decepción estaba muy lejos de la realidad.

La estadounidense obtuvo el oro en los 1.500 metros libres femeninos el miércoles, recuperándose de su sorprendente quinto puesto una hora antes en los 200 metros libres y de una plata el lunes en los 400 libres, pruebas que ganó en Río en 2016.

"Estoy en paz con ello, me río un poco cuando veo cosas como 'se conforma con la plata'", dijo Ledecky.

"No quiero que nadie se compadezca de mí o sienta que la plata o cualquier otra medalla que no sea el oro es una decepción (...) prefiero que la gente se preocupe por las personas que realmente tienen dificultades en la vida", agregó.

Ledecky estuvo fuera de combate en la prueba de los 200 mts libres y terminó quinta, mientras la australiana Ariarne Titmus protagonizaba otra emocionante remontada para ganar el oro, utilizando la misma estrategia con la que derrotó a la estadounidense en los 400 libres.

Ledecky, a quien le quedan dos pruebas en Tokio, describió su determinación de triunfar y batir récords como una bendición, y una maldición.

"Mis actuaciones anteriores me presionan, siempre me esfuerzo por ser la mejor y ser mejor de lo que he sido nunca (...) soy muy dura conmigo misma y, literalmente, afronto cada carrera con la convicción de que puedo marcar un mejor tiempo. Y eso es muy duro".

Ledecky dominó la final de los 1.500 libres, con una ventaja de hasta 10 metros en el último tercio para terminar el recorrido en 15:37.34, cuatro segundos por delante de su compatriota Erica Sullivan.

(Editado en español por Daniela Desantis)