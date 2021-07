Mujeres siguen rezagadas en fondos de inversión latinoamericanos

(Bloomberg) -- Las mujeres constituyen la mayor parte de la fuerza laboral de los fondos latinoamericanos, pero solo unas pocas alcanzan puestos de alto nivel en la toma de decisiones y un número aún menor es parte del capital accionario de empresas de administración de dinero.Solo el 37% de los 28 fondos encuestados tenían mujeres en puestos de alta dirección y solo en el 25% eran también dueñas mayoritarias, según un estudio publicado el miércoles por ONU Mujeres y la consultora Value for Women. Más de la mitad de los fondos tampoco toman medidas específicas para contratar y promover a mujeres profesionales.

El compromiso público hacia la inversión con objetivos sociales y de género ha crecido en el sector, pero solo el 43% de los fondos tenían objetivos específicos para incluir empresas dirigidas por mujeres en sus carteras, según la encuesta.

El machismo, los privilegios y las estructuras de clase prevalecen dentro del sector y eso dificulta el cambio sistémico, según la encuesta, que también incluyó 15 entrevistas con profesionales de la industria. Las mujeres no son las únicas que quedan fuera: solo el 11% de los fondos tenían estrategias para abordar las desigualdades en las poblaciones negra e indígena o en la comunidad LGBTQ.

“Solo el 6% de todas las inversiones de capital de riesgo y solo el 5% del financiamiento que llega a América Latina y el Caribe se destina a mujeres empresarias”, dijo María-Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres, antes de la publicación del informe, el primero publicado por la organización para medir el enfoque de género en las inversiones.

La encuesta se envió a 72 profesionales de fondos de capital de riesgo y capital privado, como administradores de cartera, inversionistas ángeles y grupos de inversionistas, 28 de los cuales respondieron. Entre los fondos que revelaron su cartera, los activos administrados promediaban los US$290 millones.

