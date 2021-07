Muere a los 72 años Dusty Hill, cofundador y bajista de ZZ Top

Fotografía de archivo del músico Dusty Hill de la agrupación de rock ZZ Top. EFE/WALTER BIERI/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 28 jul (EFE).- Dusty Hill, cofundador y bajista de la banda estadounidense de rock ZZ Top, murió este miércoles a los 72 años en Houston (EE.UU.).

Billy Gibbons y Frank Beard, sus compañeros de aventuras musicales en ZZ Top durante más de medio siglo, anunciaron el fallecimiento de Hill en su página de Facebook.

"Estamos tristes por la noticia de que nuestro 'compadre' (en español), Dusty Hill, ha fallecido en su casa mientras dormía", escribieron.

"Nosotros, junto a las legiones de fans de ZZ Top en todo el mundo, echaremos de menos tu firme presencia, tu naturaleza buena y tu duradero compromiso para proporcionar ese monumental fondo para el Top (...). Te echaremos mucho de menos, 'amigo' (en español)", añadieron.

El pasado 23 de julio, ZZ Top reveló que Hill se perdería algunos conciertos debido a unos problemas en la cadera y detalló que el bajista en su lugar sería Elwood Francis.

Por ahora, no se sabe la causa de la muerte de Hill y tampoco se conoce si está relacionada con esas molestias en la cadera.

Con sus inconfundibles y larguísimas barbas como seña de identidad a lo largo del tiempo, la banda ZZ Top comenzó en 1970 su andadura con Billy Gibbons a la guitarra, Dusty Hill al bajo y Frank Beard en la batería.

En su primera década como formación se dedicaron al blues y el rock con discos como "Tres Hombres" (1973), en donde estaba la canción "La Grange".

Pero su gran momento les llegó en los años 80 cuando actualizaron su propuesta, dejaron parcialmente de lado el sonido de raíz e incorporaron ciertos toques modernos y electrónicos que les llevaron a la cima con discos como "Eliminator" (1983), que incluía los exitosos temas "Gimme All Your Lovin'", "Sharp Dressed Man" y "Legs".

Los álbumes "Afterburner" (1985) y "Recycler" (1990) confirmaron a ZZ Top como una de las bandas más populares del rock estadounidense en aquellos años.

El grupo, muy reconocido asimismo por su calidad y energía en directo, también ha demostrado una admirable longevidad y estabilidad, ya que los tres miembros fundadores continuaron tocando juntos y sacando discos durante más de 50 años.

ZZ Top entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2004.