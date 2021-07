México, a mantener su condición de campeón y ser verdugo frente a Canadá

En la imagen, el entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo Martino. EFE/ José Méndez/Archivo

Houston (EE.UU.), 28 jul (EFE).- La presencia de la selección de México por decimotercera vez en las semifinales de la Copa Oro, y la octava como defensor del título, no es ninguna novedad en la decimosexta edición del torneo más importante de la Concacaf ni tampoco que tenga de rival a la de Canadá, de la que siempre ha sido su verdugo.

Ambas selecciones han llegado a la lucha por un puesto en la gran final con notas positivas que mostraron durante la competición de la fase de grupos y en sus respectivos de cuartos de final en las que superaron a las selecciones centroamericanas de Honduras y Costa Rica, respectivamente.

Pero además que será un duelo de dos equipos que se conocen muy bien, con una larga historia en la Copa Oro de la Concacaf, y además junto con Estados Unidos, los únicos que han conseguido alzar el torneo de campeones en lo que va de historia del torneo.

México y Canadá se van a enfrentar por sexta vez en la Copa Oro y la selección "Tricolor" tiene ventaja de cuatro triunfos logrados en la fase de grupos de las ediciones de 1991, 1993, 2013 y 2019.

Canadá logró su único triunfo ante México en la ronda eliminatoria del 2000, por 2-1 con gol de oro al comienzo de la prórroga, y que les abrió la puerta a conseguir el título de campeones, el único que no se encuentra en poder de la "Tricolor", que posee ocho, y Estados Unidos, que posee seis títulos.

El récord entre las dos naciones en las competiciones generales también favorece a El Tricolor, con 20 victorias, ocho empates y solo cuatro derrotas, incluidos 12 triunfos, ocho empates en una derrota en la Clasificación Mundial de la Concacaf.

Pero eso es algo que no le dice nada al entrenador de México, el argentino Gerardo "Tata" Martino, que ve el partido ante la nueva Canadá como el más complicado que han podido tener en lo que va de torneo.

"Canadá ha demostrado que su equipo actual y desarrollo futbolístico no tiene nada que ver con el de hace 20 años, y por lo tanto estamos ante un rival que juega muy bien, presiona, defiende y sabe definir ante el marco rival", comentó Martino. "Nuestra obligación es la de hacer cada vez mejor las cosas en el campo, sin importar el rival".

Martino se siente satisfecho por la manera como ha respondido el equipo hasta ahora y en especial por el gran debut que ha tenido con la selección el delantero argentino mexicano Rogelio Funes Mori, que ha sido la gran figura del ataque de México.

El Tricolor terminó en primer lugar en la fase de grupos con cero goles encajados, y luego procedió a eliminar a Honduras en los cuartos de final con una impresionante exhibición de ataque que rindió tres goles en los primeros 45 minutos de una victoria por 3-0.

Mori se ha adaptado a la perfección a la configuración ofensiva de Martino con tres goles marcados en los cuatro partidos de la Copa Oro de México.

Las hazañas de Funes Mori, más el líder de México, Héctor Herrera y el atacante Jesús Corona, junto a la gran labor del arquero Alfredo Talavera, serán una prueba muy dura para un equipo canadiense que espera repetir su famosa carrera en 2000.

Al menos ese es el objetivo que tiene el responsable técnico de la selección de Canadá, el inglés John Herdman, que ha sido el artífice del resurgir de su fútbol dentro de la Concacaf.

A pesar de una serie de ausencias y lesiones de jugadores clave, Canadá avanzó hacia su primera semifinal de la Copa Oro desde 2007 con una victoria por 2-0 sobre Costa Rica en los cuartos de final.

Herdman ha recibido contribuciones de todo el campo, incluidas las grandes actuaciones de los dos goleadores del pasado domingo, el extremo Junior Hoilett y el mediocampista Stephen Eustaquio, la gran figura del equipo en lo que va de competición, junto al arquero Maxime Crepeau.

Hoilett abrió el marcador ante los Ticos con su segundo gol del torneo, mientras que el esfuerzo del incansable Eustaquio resultó en el segundo marcador canadiense y el tercero del torneo para el medio volante ofensivo.

Herdman necesitará a esos dos jugadores y más para enfrentarse a un equipo mexicano rebosante de confianza y que parte como gran favorito a seguir con la defensa del título de campeón.

Además, el escenario del partido, el NRG Stadium de Houston, ha sido testigo de muchos encuentros emocionantes de la Copa Oro, y la historia sugiere que México y Canadá brindarán algunos fuegos artificiales, como lo demuestran los 32 goles que se han marcado en 15 partidos de la Copa Oro en el estadio de los Texans de la NFL.

México también puede consolarse con el hecho de que en su última semifinal en el NRG Stadium en 2011, emergió con una victoria por 2-0 sobre Honduras en la prórroga.

- Alineaciones probables:

México: Alfredo Talavera; Luis Rodriguez, Nestor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Jonathan Dos Santos, Héctor Herrera, Edson Alvarez; Jesús Corona, Rogelio Funes Mori y Orbelín Pineda.

Seleccionador: Gerardo "Tata" Martino

Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Steven Vitoria, Kamal Miller; Richie Laryea, Stephen Eustaquio, Mark-Anthony Kaye, Tajon Buchanan; Junior Hoilett, Lucas Cavallini y Jonathan Osorio.

Seleccionador: John Herdman

Árbitro: Sin designar

Campo: NRG Stadium de Houston (Texas)

Hora: 21:30 Hora del Este (01:30 GMT/03.30 CET del viernes).