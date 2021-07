MERCADOS A.LATINA-Cierran con alzas tras anuncios de la Fed, peso colombiano y real destacan

(Actualiza con cierres) Por Nelson Bocanegra BOGOTÁ, 28 jul (Reuters) - La mayoría de mercados de América Latina cerraron con alzas el miércoles, aprovechando un retroceso del dólar, luego de que la Reserva Federal señaló que la recuperación económica está en curso, pese a un aumento de los contagios de COVID-19. * Si bien el comunicado del banco central fue considerado optimista, no fijó una fecha para que la Fed empiece a reducir sus compras de activos. * El comportamiento de algunas de las monedas de la región se benefició además por el alza de los precios del petróleo, que cerró cerca de los 75 dólares por barril, después de datos que mostraron que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron más que lo esperado. * El principal repunte se dio en el peso colombiano , que se apreció un 1,49% a 3.873,50 unidades por dólar, en una corrección de la tendencia de ocho sesiones consecutivas de pérdidas; mientras el índice referencial de la bolsa, el MSCI COLCAP se desvalorizó un 0,52% a 1.243,13 puntos. * En Brasil, el real ganó un 1,26% a 5,1104 unidades por dólar, la mayor alza porcentual diaria y su mejor cierre desde el 14 de julio; en tanto que el índice de acciones Bovespa subió un 1,34% a 126.285 puntos. * El peso mexicano cotizaba en 19,8818 por dólar cerca del cierre de la sesión, con una apreciación del 0,45, al tiempo que el referencial índice accionario S&P/BMV IPC ganó un 0,85% a 51.344,11 puntos. * El peso chileno revirtió pérdidas iniciales gracias a una toma de ganancias mediante la venta de divisas y cerró la jornada con un alza marginal de un 0,04%, a 765,50/765,80 unidades por dólar. * Asimismo, el índice líder de la bolsa de Santiago, el IPSA cerró con un alza de un 0,65%, en 4,174,02 puntos. * "En los últimos dos o tres meses hemos visto una alta demanda de divisas por parte de corredores externos que, en un principio, era atribuible al riesgo político, pero este riesgo ha ido quedando atrás y las compras externas de dólares no han cesado, lo cual tiene al peso bajo constante presión y lo ha llevado hasta su mínimo nivel en lo que va del año", dijo un operador de monedas extranjeras. * "Hoy (miércoles), además, tenemos una fuerte demanda puntual a nivel local que le dio el primer golpe al peso en el inicio de la sesión", agregó. * En Argentina, el peso en la plaza interbancaria se depreció un 0,05%, sin movimientos destacados ante la poca participación de inversores institucionales dadas las dudas económicas y políticas que generan las próximas elecciones legislativas que se desarrollarán en noviembre. * El índice líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires se destacó con una mejora del 1,32%. * Los mercados peruanos no tendrán movimiento hasta el 30 de julio debido a feriados nacionales por las celebraciones del Bicentenario de la Independencia del país y la investidura del socialista Pedro Castillo como nuevo presidente. Cotizaciones a las 2057 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.252,43 -2,15 -3,04 emergentes MSCI América Latina 2.543,28 -0,45 3,73 Bovespa Brasil 126.285,59 1,34 6,1070 IPC México 51.344,11 0,85 16,51 Argentina MerVal 66.553,45 1,317 119,58 COLCAP Colombia 1.243,13 -0,52 N/D IPSA Chile 4.174,02 0,65 -18,24 Selectivo Perú 498,4 0,53 -2,72 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,1171 -2,90 1,48 Peso Mexicano 19,9070 0,13 -0,14 Peso chileno 765,5 -3,81 -6,69 Peso colombiano 3.867,5 -3,26 -11,59 Sol peruano 3,9250 -1,70 -7,82 Peso argentino 96,61 -0,93 -13,03 (Reporte de Nelson Bocanegra, reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Walter Bianchi en Buenos Aires y Benjamín Mejías. Editado por Marion Giraldo)