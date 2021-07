Medina cree que Vergara tiene talento para integrar la selección colombiana

Jhon Stefan Medina (i) de Monterrey disputa un balón ante Juan Pablo Vigon (d) de Pumas. EFE /Mario Guzmán/Archivo

Monterrey (México), 28 jul (EFE).- El colombiano Stefan Medina, defensa de los Rayados de Monterrey del fútbol mexicano, aseguró este miércoles que su compatriota Duván Vergara tiene el talento para cumplir su objetivo de integrar a la selección de su país.

"Duván tiene unas condiciones y cualidades futbolísticas extraordinarias. No había trabajado con él y en estos días me di cuenta de la persona que es; eso es fundamental para que mejore y entregue todo su potencial y a partir de su trabajo y humildad lograr lo que se proponga", dijo Medina, quien jugó la pasada Copa América con Colombia.

Medina auguró un buen futuro para los Rayados en el torneo Apertura 2021 debido a los fichajes que cerraron, entre los que destacan Vergara, el guardameta argentino Esteban Andrada y el costarricense Joel Campbell.

"Los refuerzos son maravillosos, jugadores de gran calidad que harán que la competencia interna crezca y mejore. Tuvimos la oportunidad de trabajar con Campbell, todos conocemos sus cualidades, es un jugador extraordinario que nos aportará mucho", expresó.

Formado en el Atlético Nacional colombiano se dijo motivado por renovar su vínculo con el Monterrey por cuatro años más. Medina fichó por los Rayados en 2014 y ha ganado una Liga, una Liga de Campeones de la Concacaf, dos Copas y un tercer lugar en el Mundial de Clubes.

"Estoy contento por la oportunidad de seguir participando en el club. Estos siguientes años me ayudarán a crecer y mejorar y a lograr los objetivos que tenemos en la cabeza. Tengo ganas y deseo de mejorar día a día y aportar al club, es una institución que te brinda todo para que estés bien", comentó.

El Monterrey debutó en el Apertura con un empate por 1-1 ante el Puebla, equipo que al minuto 90 logró la igualdad por un gol del uruguayo Christian Tabó.

"Nos fuimos tristes por el resultado ante el Puebla, necesitábamos los tres puntos que nos dieran la confianza necesaria para seguir sumando y corrigiendo. Hay demasiadas cosas que debemos afinar y a medida que pasen los días lo haremos", agregó Medina.

El antiguo futbolista del Pachuca reconoció que en el duelo de este sábado ante los Pumas UNAM, correspondiente a la segunda jornada del Apertura, el Monterrey deberá mejorar la definición.

"Estoy seguro que llegará el partido que nos dé confianza de llegar al último tercio y tomar mejores decisiones. El equipo hace cosas buenas y por supuesto que nos motiva a seguir por ese camino y llenarnos de confianza a la hora de hacer lo más importante que es el gol", finalizó.