LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

Miércoles 28 de julio de 2021

Gobiernos y empresas de EEUU vuelven a exigir mascarillas

Empleados de NY tendrán que vacunarse o hacerse la prueba

Juez salvadoreño pide detener a expresidente Sánchez Cerén

Jair Bolsonaro busca apoyo en la “vieja política” brasileña

Estudio revela disparidad racial en la ayuda a los ancianos en EEUU

Fósiles animales más antiguos estarían en rocas canadienses

HRW insta a Chile a suspender deportaciones de migrantes

Oposición de Nicaragua proclama a ex “contra” como candidato

Vuelve demanda eléctrica prepandemia a UE, pero sin producir más gases, sino menos

PRIMERA PLANA

AMS-GEN PERU-NUEVO PRESIDENTE

LIMA - Pedro Castillo jura como nuevo presidente de Perú. Es el primer mandatario de origen campesino en 200 años de independencia en un país azotado por el nuevo coronavirus. Por Franklin Briceño. 971 palabras. AP Fotos. ACTUALIZADO.

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-VACUNACION OBLIGATORIA

WASHINGTON — El presidente Joe Biden señala que se está “considerando” que la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria para los trabajadores federales, en momentos en los que la variante delta se propaga a lo largo y ancho de EEUU y una cantidad significativa de estadounidenses sigue reacia a vacunarse. Por Alexandra Jaffe. 376 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

Con:

-AP EXPLICA-EEUU-VACUNACION OBLIGATORIA: Los empleadores han comenzado a exigir a sus empleados que se vacunen, pero ¿qué sucede si ellos se rehúsan?

-CORONAVIRUS-NUEVA YORK: Empleados de NY tendrán que vacunarse o hacerse la prueba

-CORONAVIRUS-GOOGLE: Google aplaza el regreso a la oficina de la mayoría de sus trabajadores

-CORONAVIRUS-JAPON: Tokio registra nuevo record de casos nuevos de coronavirus cuando ya están en marcha los Juegos Olímpicos

-CORONAVIRUS-TANZANIA: Presidenta tanzana se vacuna contra COVID al iniciar campaña

OLI-GEN LA DECISION DE BILES

TOKIO — Quizás la decisión de la gimnasta estadounidense Simone Biles de retirarse de las finales del concurso completo no sea tan sorprendente después de todo. Biles lleva la mayor parte de los últimos cinco años lidiando con unas expectativas desmesuradas. Por Will Graves. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

JUEGOS OLÍMPICOS

OLI-GEN RESUMEN GENERAL

TOKIO — El adolescente Daiki Hashimoto sigue los pasos del legendario Kohei Uchimura dándole a Japón su tercera medalla consecutiva de oro en el concurso individual de gimnasia artísticas. Los japoneses están capitalizando ser los anfitriones y comandan el cuadro de medallas, por delante de China y EEUU. Por Eric Núñez. 600 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

OLI-NAT NATACION-RESUMEN

TOKIO — Katie Ledecky finalmente se cuelga una medalla de oro en Tokio. La estrella estadounidense se recupera tras el peor resultado de su brillante carrera olímpica para atrapar el primer oro que se adjudica en los 1.500 metros libre femeninos. Una hora antes, había quedado en un distante quinto puesto en los 200 libres, superada otra vez por la australiana Ariarne Titmus. Por Paul Newberry. 700 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

OLI-GEN TOKIO-SALUD MENTAL

TOKIO - Hay que ganar a como dé lugar. Dominar al rival. Sobreponerse a la adversidad. Esa ha sido la prédica de los entrenadores de los deportistas de elite por años. Pero ya no funciona. Como ilustra el caso de Simone Biles, a los astros del deporte casa vez les cuesta más lidiar con las expectativas de la era moderna. Por Jenna Fryer. 750 palabras. AP Fotos.

REP-TEC TELEFONOS-PROTECCION ANTIHACKEO

RICHMOND, Virginia — Como miembro de la comisión de Asuntos de Inteligencia del Senado de EEUU, Angus King tiene razones para temer que su teléfono celular será hackeado. Durante un taller reciente con expertos en seguridad, dijo que recibió un consejo valioso sobre cómo proteger a su teléfono. Primero, apagar el teléfono. Segundo, volverlo a prender. Por Alan Suderman. 1100 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMERICA Y EL CARIBE

AMC-GEN EL SALVADOR-CORRUPCIÓN

SAN SALVADOR - Juez salvadoreño ordena prisión provisional para diez exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes y resuelve pedir a la Interpol que emita difusión roja para localizar al expresidente Salvador Sánchez Cerén y otros cuatro exfuncionarios para que sean procesados por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. 792 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN BRASIL-BOLSONARO CENTRAO

RIO DE JANEIRO - Jair Bolsonaro está cada vez más lejos de aquel candidato a presidente que en 2018 denostaba a la “vieja política”. El presidente brasileño acaba de ceder el puesto de Jefe de Gabinete -llamado “el alma” de su gobierno- a uno de los principales miembros del Centrão, un bloque de partidos ideológicamente laxos que suele apoyar diferentes administraciones a cambio de participación en la estructura pública. Por Marcelo Silva de Sousa. 814 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN CHILE-MIGRANTES

SANTIAGO - Human Rights Watch, HRW, exhorta a Chile a suspender deportaciones de migrantes venezolanos, a quienes se les niega un debido proceso antes de expulsarlos a Venezuela, donde podrían enfrentar graves riesgos, según el organismo internacional defensor de los derechos humanos. Por Eva Vergara. 553 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMC-GEN NICARAGUA

MANAGUA - La opositora alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL, derecha) de Nicaragua proclama a su fórmula presidencial para las próximas elecciones, integrada por un exjefe de la “contra” antisandinista y una exreina de belleza, tras el encarcelamiento de siete aspirantes presidenciales que pretendían disputarle el poder al mandatario Daniel Ortega. 589 palabras. ENVIADO.

AMN-GEN CORONAVIRUS-MEXICO JÓVENES

CIUDAD DE MÉXICO - El grupo poblacional entre 16 y 55 años, que constituye el motor económico del país, es el que se ha visto más afectado en la tercera ola que golpea a México y amenaza con generar mayores estragos ante el acelerado crecimiento de los contagios y el aumento exponencial de los casos de la variante Delta, que es cuatro veces más contagiosa que otras. Por Fabiola Sánchez. 1.127 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

AMN-GEN MEXICO-AUTODEFENSAS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, México - Unos doscientos hombres armados irrumpen en una localidad de las montañas del estado de Chiapas, donde incendian vehículos y al menos una docena de casas, vandalizan el ayuntamiento y secuestran a 21 personas. Por Manuel de la Cruz. 280 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN BOLIVIA-FRAUDE ELECTORAL

LA PAZ - La oposición de Bolivia rechaza la decisión de la Fiscalía de cerrar el caso de supuesto fraude electoral en 2019 con base en una pericia de investigadores de la universidad española de Salamanca que concluyó que sólo hubo “negligencia” y no dolo en esos comicios, como denunció la OEA. 427 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN EEUU-ANCIANOS DISPARIDAD RACIAL

WASHINGTON — Muchos estadounidenses opinan que sus comunidades están haciendo un buen trabajo en atender a los habitantes de edad avanzada, pero los blancos suelen tener mayores probabilidades de envejecer en sus comunidades que los miembros de minorías étnicas, revela un sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Por Hannah Fingerhut. 550 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-CIE FOSIL ANIMAL MAS ANTIGUO

WASHINGTON — Una geóloga canadiense ha hallado lo que podría ser el registro fósil de la vida animal más antiguo de la Tierra, de acuerdo con un informe publicado en la revista Nature. Hace alrededor de 1.000 millones de años, una región del noroeste de Canadá caracterizada ahora por sus montañas escarpadas era un ambiente marino donde los restos de esponjas antiguas podrían estar conservados en sedimentos minerales, según el trabajo. Por Christina Larson. 340 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-INM TEXAS-INMIGRACION

AUSTIN, Texas - La Guardia Nacional de Texas desplegada en la frontera con México comenzará a ayudar a la policía estatal a efectuar arrestos, dice el gobernador republicano Greg Abbott. La medida ocurre mientras Texas empieza a llenar una prisión antes vacía con migrantes acusados de invasión a propiedad privada. Por Paul J. Weber. 630 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-ODIO RACIAL

NUEVA YORK — Más de medio siglo después de su modernización, las leyes contra el odio racial en EEUU son incongruentes y proporcionan métodos insuficientes para enfrentar la violencia motivada por los prejuicios, de acuerdo con un nuevo informe de activistas a favor de mayor protección. El informe contiene un panorama exhaustivo de las leyes contra los delitos de odio, que revela lagunas y variación entre las normas. Por Aaron Morrison. 460 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-MASACRE-JUICIO

HARTFORD, Connecticut — — El fabricante de un fusil utilizado en la matanza de la escuela primaria de Sandy Hook ofrece a las familias de algunas víctimas 33 millones de dólares para arreglar la demanda que le iniciaron por la manera como ofreció el arma al público. Un fusil Bushmaster tipo AR-15 fabricado por Remington fue el arma utilizada para matar a 20 alumnos de primer grado y seis docentes en la escuela de Newtown, Connecticut, el 14 de diciembre de 2012. Por Dave Collins. 330 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-ECO EUROPA-EMISIONES

BERLÍN — La demanda eléctrica en la Unión Europea ha regresado a sus niveles prepandemia pero las emisiones de gases no han aumentado, sino que disminuyeron, reportó el miércoles una agencia especializada. El análisis de la actividad en las redes eléctricas de la UE mostró que su actividad durante la primera mitad de 2021 era casi igual a la de dos años antes, según el reporte de Ember, una institución que se dedica a estudiar temas energéticos. palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN CHINA-AFGANISTAN

BEIJING — El canciller chino Wang Yi recibe a una delegación de dirigentes del Talibán, en momentos en que ambas partes estrechan relaciones mientras EEUU completa su salida de Afganistán. El retiro estadounidense de Afganistán, previsto para completarse el 31 de agosto, aparece como un regalo para China, el principal competidor estratégico de Washington y que siempre ha rechazado la presencia de sus fuerzas en lo que considera su patio trasero. 430 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN CHINA-DERECHOS HUMANOS

BEIJING — Un prominente empresario chino que fue detenido luego de elogiar a los abogados defensores durante una campaña de represión del gobierno del presidente Xi Jinping contra activistas legales es condenado a 18 años de prisión bajo cargos de organizar un ataque contra las autoridades y otros delitos. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN RUSIA-PRENSA

MOSCÚ — La policía rusa allana el apartamento del director de un medio investigativo que recientemente fue catalogado de “agente extranjero”. Es la medida más reciente contra la prensa independiente antes de las elecciones parlamentarias de septiembre. Por Daria Litvinova. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN IRAN-NUCLEAR

TEHERÁN — El líder supremo de Irán califica a EEUU de “obstinado” en las conversaciones nucleares en Viena, que están en un impasse, por hablar de los misiles y la influencia regional de Teherán, en una probable señal de las dificultades que enfrentará la reactivación del maltrecho acuerdo atómico con las potencias mundiales. Por Amir Vahdat y Jon Gambrell. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTACULOS Y CULTURA

ESP-CEL ANGELICA VALE

CIUDAD DE MÉXICO - Angélica Vale le dedica su futura estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a México y dice que se siente orgullosa de haber desarrollado su carrera en español. La cantante, actriz y comediante será reconocida en 2022 por la Cámara de Comercio de Hollywood por su trayectoria en el teatro. Se unirá a su madre, Angélica María, quien develó su propia estrella en 2016. Por Berenice Bautista. 915 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ESP-CEL MENA SUVARI

NUEVA YORK - Mena Suvari quiere explicar por qué decidió escribir sobre Kevin Spacey en su nuevo libro de memorias, “The Great Peace”. La actriz protagonizó con Spacey la película de 1999 ganadora del premio Oscar “American Beauty”. Por Alicia Rancilio. 600 palabras. AP Fotos.

