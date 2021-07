Líder opositor permanecerá preso al menos tres meses en cárcel de Nicaragua

Fotografiá del 20 de septiembre de 2019 del politólogo José Antonio Peraza durante un foro en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 28 jul (EFE).- El líder opositor José Antonio Peraza permanecerá en una prisión de Nicaragua al menos durante los próximos tres meses, mientras es investigado por delitos de traición a la patria, informó este miércoles el Ministerio Público.

La decisión fue tomada por solicitud del Ministerio Público, durante una "audiencia especial" ante un juez, de la que no se divulgaron detalles.

"La audiencia especial se llevó a cabo hoy mismo, la solicitud fue admitida y se dictó detención judicial por 90 días", refirió el Ministerio Público.

Peraza, integrante del Consejo Político del movimiento opositor Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), fue arrestado la noche del pasado lunes por la Policía Nacional, y desde entonces no se conocen detalles de su paradero ni de su condición de salud.

El también politólogo es uno de nueve dirigentes de la UNAB detenidos en medio de una ola de arrestos contra líderes y dirigentes opositores, así como destacados profesionales, que ha llevado a unas 29 personas a prisión.

Entre los convictos están siete aspirantes a la Presidencia, dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, dos líderes campesinos, dos dirigentes estudiantiles, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, un exdiputado, un periodista, un comentarista, tres trabajadores y cinco dirigentes opositores.

En la víspera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el arresto de Peraza y urgió al Estado de Nicaragua a liberar "de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente" en el país.

Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en Nicaragua hay al menos 156 reos encerrados por pensar diferente al Gobierno del presidente Daniel Ortega, dato que es respaldado por la CIDH.

Todos los que fueron encerrados en la reciente ola de arrestos, incluyendo los siete aspirantes a la Presidencia, han sido señalados por las autoridades de delitos relacionados con traición a la patria.

Nicaragua irá a elecciones generales el 7 de noviembre próximo.

En dichas elecciones Ortega, quien ya gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, busca su cuarto mandato consecutivo y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.