Latinoamérica.- Solo el 52% de los inversores españoles cree que sus inversiones mejorará en el próximo año

21-05-2019 La directora general para España y Latam de eToro, Tali Salomon, en una foto de archivo. ECONOMIA



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Solo el 52% de los inversores españoles confía en que sus inversiones mejoren de aquí a 12 meses, según una encuesta realizada por eToro, que señala que esa falta de confianza es la razón por la que solo el 24% espera invertir más en el próximo año.



El informe, denominado 'El pulso del inversor minorista', revela que un 53% cree que la economía mundial mejorará. Son menos los que creen que sus inversiones empeorarán que los que creen que la economía mundial empeorará, con un 10% frente al 27%.



Respecto a las perspectivas para los próximos meses, solamente el 36% confía en la economía española frente a un 44% que lo hace en la economía mundial.



No obstante, eToro ha destacado que no existe un consenso a nivel global respecto a las perspectivas económicas globales, ya que el 50% de todos los encuestados afirmaron tener confianza en la economía mundial y el otro 50% admitió lo contrario.



Los países del Norte de Europa ven la economía global con mayor optimismo: Holanda es la que más confía, con un 81%, seguida de Alemania, con un 59%, y de Dinamarca, con 53%.



De vuelta a los resultados en España, la situación de la economía nacional es el factor más comúnmente considerado como uno de los mayores riesgos externos para las inversiones en los próximos tres meses: lo señala el 42%, seguido por la situación de la economía mundial, nombrada por el 39%, y el aumento de la inflación, por el 34%.



Además, el 78% de los encuestados españoles tiene mucha más confianza en sus inversiones que en la economía española y mundial, una seguridad que es más elevada en los hombres que en las mujeres, con un 84% frente al 73%.



El 79% también señala como posibles riesgos el aumento de los casos de Covid-19 o la aparición de una nueva variante, en tanto que dos terceras partes destacan el fin de las ayudas a empresas y particulares o la interrupción de los viajes como consecuencia de la pandemia.



"El hecho de que los inversores sean conscientes de los riesgos externos, pero que igualmente muestren un alto nivel de confianza en sus inversiones, nos demuestra que el inversor minorista español tiene un verdadero control sobre su actividad financiera y que ha encontrado en el acceso a los mercados una alternativa sólida para complementar sus ingresos", ha señalado la directora general de eToro para Iberia y Latinoamérica, Tali Salomon.



Los encuestados no se han puesto de acuerdo a la hora de anticipar una caída del mercado en los próximos tres meses: un 30% cree que es probable mientras que la misma proporción destaca que es improbable y un 35% lo considera poco probable.



El 39% de los participantes cree, además, que el mercado está en una burbuja, una cifra similar a la que se registra a nivel global, donde lo considera el 40%.



LOS ESPAÑOLES CONFÍAN EN LOS SITIOS WEB DE RESEÑAS



El 46% de los encuestados españoles ha señalado los sitios web de reseñas de terceros como las principales fuentes de información, seguidos de las recomendaciones personales y los medios de comunicación, con el 43% y el 35%.



A nivel global, sin embargo, el 37% de los inversores apuestan por los medios de comunicación y otro 37%, por las recomendaciones de colegas, familiares o amigos.



El 21% de los españoles, por su parte, prioriza la comprensión de los objetivos de la empresa, y el 20% se preocupa sobre todo de que la empresa pague dividendos a los accionistas.



"Estos datos nos muestran que los inversores minoristas tienen un gran interés por aprender más sobre sus finanzas y buscan información que les ayude a tomar decisiones de inversión fundamentadas", ha señalado Salomon.