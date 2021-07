La UGTT pide una auditoria de las cuentas públicas y de los partidos

Coches de policía y un portatropas blindado bloquean una entrada lateral del parlamento tunecino en Túnez, Túnez, 27 de julio de 2021. El partido Ennahda ha pedido el diálogo tras el despido del primer ministro Mechichi y la suspensión del Parlamento el 25 de julio. EFE/EPA/STRINGER

Túnez, 27 jul (EFE).- Sami Tahri, portavoz de la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), el sindicato más influyente y poderoso de Túnez, pidió hoy una auditoría completa de las finanzas públicas y las deudas estatales, apenas 48 horas después de que el presidente de la República, Kais Said, suspendiera el Parlamento, destituyera el gobierno y se arrogara plenos poderes.

En un mensaje difundido a través de su página en la red social de Facebook, exigió, asimismo, al Banco Central que divulgue las transferencias financieras realizadas a partidos y asociaciones antes de llevar los casos a la justicia.

Y es que la corrupción, endémica en el país desde tiempos de la dictadura de Zinedin el Abedin Ben Ali, es una de las lacras que lastran la economía tunecina, sumida en la actualidad en una grave crisis económica y social.

La corrupción es una de las razones que el entorno del presidente Said invoca para tratar de justificar lo que el partido conservador de tendencia islamista "Ennahda", primera fuerza en el Parlamento y principal socio del gobierno depuesto, califica de "golpe de Estado".

El lunes, la UGTT -que articula a cerca de tres millones de trabajadores en un país de más de 11 millones de habitantes, insistió en la necesidad de de ceñirse a la legitimidad constitucional y a la preservación de la democracia como base para cualquier plan que busque recuperar la estabilidad económica, social y política del país, y su capacidad de construcción y progreso.

El sindicato subrayó, asimismo, que las medidas excepcionales adoptadas por el Presidente de la República deben ir acompañadas de un conjunto de garantías constitucionales, entre ellas el control de las medidas excepcionales y su duración, para que no se tornen en un trámite permanente.

PREOCUPACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL

El lunes, apenas unas horas después de la maniobra autoritaria del presidente, la agencia internacional de calificación económica "Fitch Ratings" expresó su preocupación y advirtió de que la suspensión del Parlamento y la destitución del Gobierno "podría obstaculizar" la negociación que desde hace semanas mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre un préstamo crucial para el futuro del país.

En un comunicado, la agencia alertó, asimismo, de que la maniobra de Said "afectará negativamente a la voluntad de los socios occidentales de apoyar a Túnez, único país de los afectados por las primaveras árabes de 2011 que había sobrevivido a la contrarreforma autoritaria y logrado una transición democrática hasta el momento modélica.

"Fitch Ratings" duda, asimismo, que el mandatario vaya a utilizar los poderes adquiridos para imponer las reformas exigidas por el FMI, ya que incluyen medidas antipopulares como la reducción de la Administración pública y reformas de gran calado que mejoren la fiscalidad y la recogida de impuestos, favorezcan la inversión y acaben con los oligopolios familiares, uno de los principales problemas de la economía tunecina y de los lastres de su política.

El objetivo del préstamo es reducir el déficit presupuestario, contribuir a la estabilidad de la deuda y reducir las presiones externas sobre la liquidez, que ahora asfixian a uno de los país del mundo más afectado por la pandemia del coronavirus.

“Las recientes decisiones del Presidente de la República plantean muchas preocupaciones políticas, pero creemos que es poco probable que use sus poderes para tomar decisiones difíciles, como una reducción significativa en la masa salarial en el sector público debido a tal decisión no recibirá una respuesta popular y podría generar tensiones sociales en su contra", explicó.

Fitch Ratings indicó que este aumento de los riesgos financieros y de liquidez externa, fruto de la demora observada en la conclusión del acuerdo con el FMI, es la razón por la que se decidió rebajar de la calificación soberana de Túnez a B- con perspectiva negativa en julio de 2021, calificación que podría emplear.

"El hecho de no llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional conducirá a una dependencia continua de las finanzas nacionales y aumentará la presión sobre la liquidez internacional", concluyó.