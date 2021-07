La Policía investiga a un excanciller de Nicaragua por "traición a la patria"

En la imagen, ell excanciller de Nicaragua Francisco Aguirre Sacasa (1997-2002). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 27 jul (EFE).- La Policía Nacional informó este martes que inició una investigación contra el excanciller nicaragüense Francisco Xavier Aguirre Sacasa por presunta "traición a la patria", a menos de cuatro meses de las elecciones, en las que el presidente del país, Daniel Ortega, buscará una nueva reelección.

En una declaración, la Policía indicó que investiga a Aguirre Sacasa, que también fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos durante la Administración de Arnoldo Alemán (1997-2002), "por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos", entre otros delitos que "lesionan los intereses supremos de la nación".

La Policía, que no especificó la falta de Aguirre Sacasa, basa su acusación citando la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre pasado.

Esa polémica ley, promovida por el Ejecutivo, cataloga los "traidores a la patria" y los inhabilita a optar a cargos públicos.

"La Policía Nacional realiza todas las diligencias investigativas pertinentes y remitirá lo actuado a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinación de las responsabilidades penales", agregó.

El excanciller nicaragüense, que fue funcionario del Banco Mundial, también tiene una causa abierta por el presunto robo de dos antiguas campanas de bronce en una parroquia de la ciudad colonial de Granada (Pacífico), que él habría comprado a los sospechosos.

LÍDERES OPOSITORES EN LA MIRA

En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria.

Además, a dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, seis dirigentes opositores, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, un periodista, un comentarista, dos extrabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.

En tanto, la profesora de Derecho y abogada constitucionalista María Asunción Moreno, a quien la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia propuso como precandidata presidencial, aunque no fue aceptada, anunció el domingo, después que la Policía allanara su casa, que decidió abandonar el país "ante el acoso, la persecución y la amenaza" de "encarcelamiento por parte de la dictadura Ortega Murillo".

Mientras el exlíder de la Contra Luis Fley, quien era uno de los 11 aspirantes a la Presidencia de la oposición, salió de Nicaragua y anunció la semana pasada, desde el exilio, que por razones de seguridad decidió retirar sus aspiraciones.

Las investigaciones y detenciones de líderes opositores se producen de cara a los comicios del próximo 7 de noviembre en los que Ortega, un exguerrillero sandinista que retornó al poder en 2007 y que desde 2017 gobierna junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscará extender su mandato por cinco años más.

El mandatario, próximo a cumplir 76 años y que coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidió por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos y los ha tildado de "criminales".