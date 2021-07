La holandesa Annemiek Van Vleuten campeona olímpica de contrarreloj

La holandesa Annemiek Van Vleuten cumplió con los pronósticos y se proclamó campeona olímpica en la contrarreloj femenina de Tokio-2020, este miércoles en un circuito de 22,1 km de recorrido alrededor del circuito automovilístico Fuji Speedway.

Van Vleuten, que el pasado domingo ya había ganado la medalla de plata en la prueba en línea, superó a la suiza Marlen Reusser (+56.47) y a su compatriota Anna van der Breggen (+1:01.63), quienes completaron el podio.

La prueba fue presenciada en directo por varios cientos de espectadores, presentes en el circuito al pie del icónico Monte Fuji, en una de las escasas pruebas de Tokio-2020 en la que se ha autorizado al público.

La representante española, Margarita García Cañellas finalizó en la 23ª posición (de 25 participantes), a 4:26.47 de la campeona olímpica.

Van Vleuten, que corre en el equipo ciclista español Movistar, era la máxima favorita a subir a lo más alto del podio y la veterana corredora de 38 años no defraudó.

Fue la única de las 25 participantes en recorrer los 22,1 km de la prueba en menos de 31 segundos, distanciando claramente al resto de rivales.

"Los 21 km se me han pasado como un segundo. Cuando crucé la meta, independientemente del resultado, supe que no me había dejado nada. No pensé en el dolor de piernas, solo en seguir empujando", declaró la campeona olímpica en la conferencia de prensa.

- Podio con Reusser y Van der Breggen -

Como muestra de la superioridad de Van Vleuten, la holandesa aventajó en más de dos minutos (2:16.40) a la estadounidense Chloe Dygert, campeona del mundo de la especialidad en 2019 y una de las ciclistas llamadas a romper el monopolio europeo, que quedó relegada a la 7ª plaza, por detrás incluso de su compatriota Amber Neben (5ª).

Reusser, vigente subcampeona mundial de la disciplina, evitó por su parte el doblete holandés, relegando a Van der Breggen, actual campeona del mundo y bronce en la 'crono' de Rio-2016 (y oro en la prueba en línea), a la tercera posición.

Preguntada por cómo había gestionado la presión, la estrella neerlandesa explicó: "Después de la carrera en línea sabía que estaba en muy buena forma (...)

"Cuando sabes que tienes cerca el oro, a veces tiendes a pensar solo en los errores que puedes cometer en una carrera tan técnica, en las curvas, en si va a llover y la carretera estará resbaladiza, pero me sentía bien hoy y no he pensado en los posibles fallos, sino al revés, en dónde podía ganar tiempo", añadió.

Por último, la ciclista confirmó que no piensa aún en la retirada. "Mi historia comenzó en Rio y no se va a acabar aquí".

mcd/psr