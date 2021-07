JJ.OO/Hockey.- Crónica del Nueva Zelanda - España, 1-2

Las 'Red Sticks' reaccionan a tiempo



Belén Iglesias y Lola Riera dan a España su primer triunfo ante Nueva Zelanda en la tercera jornada



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La selección española de hockey sobre hierba ha derrotado este miércoles a Nueva Zelanda (1-2) en la tercera jornada de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio y reaviva sus opciones de alcanzar los cuartos de final en la capital nipona.



Las jugadoras de Adrian Lock siempre dominaron el partido y, pese al sufrimiento en el tramo final, pudieron condurar una ventaja que se convirtió en vital para su futuro más inmediato en el torneo olímpico. Lola Riera y Belén Iglesias fueron las goleadoras españolas.



El partido arrancó de la mejor manera para España, que se fue adueñando del control del juego y generó las mejores ocasiones, aunque fuese con tímidos lanzamientos o robos intrascendentes, pero a los puntos, las 'Red Sticks' estaban siendo mejores y merecían algo más que el empate en el marcador.



Y tanto fue así que -a los seis minutos- llegó el 0-1, obra de Belén Iglesias, que fue la más lista en un barullo en el área para adelantar a las suyas con un lanzamiento al palo más alejado. El gol dio alas a la selección española, que comenzó a combinar con más frescura y con cierta liberación tras su desafortunado arranque de torneo en Tokio.



Lola Riera marcó el segundo gol de 'penalti córner', al cuarto intento en la cita olímpica, para dejar prácticamente cerrado el triunfo cuando tan solo corría el minuto 22. Las de Adrian Lock supieron defender con orden y tapar las transiciones de su rival, algo que habían pagado caro ante las argentinas en el último envite.



Aún así, Nueva Zelanda logró el premio a la insistencia con un tanto que animó el final del partido pero que no cambió la victoria española. El gol de Kelsey Smith hizo a las nacionales permanecer más atentas en el tramo final del choque, un partido que dejaron a buen recaudo y les mete de lleno en la pelea por los cuartos de final.



España ocupa la cuarta posición del grupo, la última que da acceso a cuartos de final, cuando todavía restan dos jornadas por disputarse. Su siguiente partido será China este jueves (11.30 horas), precisamente el rival que marca el corte para lograr el billete a las rondas eliminatorias.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: NUEVA ZELANDA, 1 - ESPAÑA, 2 (0-2, al descanso).



--EQUIPOS.



NUEVA ZELANDA: O'Hanlon (p); Shannon, Merry, Davies, King, Charlton, Gunson, Thompson, Hull, Keddell, Smith --once inicial-- Ralph, Dickins, Doar, Pearson y Michelsen.



ESPAÑA: Ruiz Castillo (p); Ycart, Petchamé, López, Iglesias, Mejías, Riera, García, Pérez, Oliva y Jiménez --once inicial-- Bonastre, Pons, Gine, Torres-Quevedo y Magaz.



--GOLES:



0 - 1, minuto.6, Belén Iglesias.



0 - 2, minuto.22, Lola Riera, de 'penalti-'córner'.



1 - 2, min.35, Smith.



--ÁRBITROS: Joshua Burt (AUS) y Lilian Chee (SGP).



--ESTADIO: Oi de Tokio.