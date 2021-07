JJ.OO/Bádminton.- Pablo Abián queda eliminado tras perder con el campeón olímpico Chen Long

17-12-2017 Pablo Abián bádminton DEPORTES ESPAÑA EUROPA WWW.BADMINTON.ES



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El jugador español de bádminton Pablo Abián ha quedado eliminado en los Juegos Olímpicos de Tokio tras sucumbir este miércoles frente al chino Chen Long (21-11, 21-10), vigente campeón olímpico.



Al igual que ocurrió en sus tres anteriores participaciones olímpicas en Pekín, Londres y Río, Abián no pudo pasar de la fase de grupos tras sucumbir en el encuentro decisivo del Grupo N.



Ambos jugadores habían batido previamente al estonio Ral Must y se jugaban el pase a octavos, pero Chen Long no dio opciones e impuso su favoritismo para apuntarse el triunfo en 45 minutos.



Tras la derrota del jugador aragonés, el bádminton español se queda sin representantes en Tokio, ya que Clara Azurmendi también resultó eliminada el pasado lunes.